Qué significa la señal de tránsito de un auto y varios puntos negros a la derecha: por qué es importante reconocerla

Reconocer y comprender las señales de tránsito que se encuentran a lo largo de las rutas y ciudades argentinas es importante para la seguridad vial de todos los conductores, peatones y animales.

Una señal de tránsito poco común, pero que se puede encontrar en caminos de ripio, zonas de obras viales, áreas montañosas y tramos de desprendimiento de rocas, es la señal donde se ve un auto negro en el centro y varios puntos negros a la derecha. Se llama “Proyección de piedras” y forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Qué significa la señal de tránsito

La señal donde se ve un auto negro en el centro y varios puntos negros a la derecha es una señal preventiva que advierte al conductor que en el siguiente tramo del camino pueden saltar o ser despedidas piedras del duelo.

Según Decreto Reglamentario 779/1995 del Sistema de Señalización Vial Uniforme, la señal significa que “en la zona puede haber piedras sobre la calzada que pueden ser proyectadas por vehículos que transitan”.

Esto quiere decir que pueden levantarse piedras de las ruedas de los vehículos y proyectarse a otros vehículos, peatones, ciclistas o motociclistas.

Qué significa la señal de tránsito de un auto y varios puntos negros a la derecha: por qué es importante reconocerla Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Por qué es importante conocer esta señal

Es importante conocer esta señal de tránsito porque puede generar riesgo en la ruta . En primer lugar, una piedra puede salir despedida de los neumáticos de otro vehículo e impactar en parabrisas, faros y carrocería del vehículo. Además, atravesar un camino lleno de piedras puede provocar la pérdida de adherencia al asfalto, sobre todo en motos y bicicletas.

Asimismo, las piedras pueden provocar situaciones de riesgo en la ruta que pueden obligar al conductor a realizar maniobras de emergencia.

Qué hacer al ver la señal de tránsito

Reducir la velocidad de manera gradual.

Mantener una distancia mayor con el vehículo que circula adelante.

Evitar maniobras bruscas , como frenadas repentinas o giros fuertes.

Estar atento a las piedras que puedan ser proyectadas por otros vehículos.

En conclusión, el conductor debe cambiar su manejo al ver esta señal de tránsito y disminuir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y conducir con precaución para evitar daños y accidentes.