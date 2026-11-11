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Qué significa la señal de tránsito con círculo blanco, una flecha hacia la derecha y un camión

Reconocer las señales de tránsito a lo largo de las rutas y ciudades argentinas es importante para fortalecer la seguridad vial de los conductores, peatones y animales.

En este sentido, existe una señal que puede aparecer en la vía pública y se puede prestar a confusiones. Se trata de la señal de tránsito con un círculo blanco, una flecha hacia la derecha y un camión .

Se trata del cartel tránsito pesado a la derecha e ignorarlo puede traer problemas.

Qué significa la señal de tránsito

Según el Decreto 779/1995, la señal de tránsito significa que “los vehículos de transporte pesado deben circular por el carril extremo derecho” .

La nortmativa la identifica con el código R.23 dentro de las señales reglamentarias. Estas se reconocen por su forma circular y su borde rojo .

Su conformación física es la siguiente:

Figura de un camión visto de atrás con una flecha horizontal a la izquierda, señalándolo.

La señal de tránsito se puede ubicar al comienzo de los tramos en que se determine, “debiendo repetirse cuando estos sean extensos”.

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Qué hacer al ver la señal de tránsito según el tipo de vehículo

Si se maneja un vehículo pesado, el conductor debe:

Cambiarse al carril derecho inmediatamente o mantenerse ahí si circula.

Dejar libre el carril izquierdo para facilitar el sobrepaso de vehículos livianos y mantener la fluidez del tránsito.

Usar el carril izquierdo solo para maniobras puntuales: adelantar a otro vehículo más lento e incorporarse de nuevo a la derecha a penas finalice la maniobra.

Si se conduce un vehículo liviano, el conductor debe:

Anticipar la presencia de camiones o colectivos a la derecha prestando atención a sus maniobras, frenadas o eventuales puntos ciegos.

Utilizar el carril izquierdo para sobrepasos: hacerlo de manera ágil pero segura.

Cabe destacar que esta señal de tránsito es importante porque agrupa a los vehículos de menor velocidad en el carril derech o y permitiendo que el tráfico liviano circule de forma constante por la izquierda.

Asimismo, disminuye las maniobras de sobrepaso peligrosas, es decir, los conductores pueden calcular distancia de frenado y visibilidad de forma previsible.