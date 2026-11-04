Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental para ordenar la circulación y anticipar situaciones que pueden modificar las condiciones de manejo.
Entre ellas se encuentra la señal P 24 de Encrucijada (Bifurcación), que pertenece al grupo de señales preventivas del Sistema de Señalización Vial Uniforme, establecido por la Ley Nacional de Tránsito 24.449.
Su diseño tiene forma de rombo, con una “Y” negra sobre un fondo amarillo, y advierte a los conductores que más adelante el camino se dividirá en dos direcciones.
Qué significa la señal de tránsito de Encrucijada
La señal P 24 anuncia la proximidad de una bifurcación en la vía, es decir, un punto en el que la calzada se divide y los vehículos pueden continuar por dos caminos diferentes. El símbolo negro representa gráficamente esa separación y permite reconocer con anticipación cómo cambiará el trazado de la circulación.
Al tratarse de una señal preventiva, su función no es establecer una prohibición ni indicar una obligación específica, sino advertir sobre una característica física del camino que requiere mayor atención.
Asimismo, su fondo amarillo y su forma de rombo permiten identificarla como parte de las señales que alertan sobre condiciones que pueden afectar la conducción.
Para qué se utiliza y dónde puede aparecer
La señal puede instalarse en rutas, calles y avenidas cuando se aproxima un sector en el que la vía se divide en dos ramales. Su ubicación permite que los conductores conozcan de antemano la continuidad del camino y puedan decidir por cuál de las alternativas continuar.
Esta advertencia resulta especialmente útil en zonas donde la bifurcación puede no ser evidente a simple vista o cuando el tránsito circula a velocidades elevadas. Por su parte, también permite anticipar maniobras y evitar cambios bruscos de dirección al llegar al punto de separación.
La importancia de esta señal
Reconocer la señal P 24 ayuda a reducir maniobras imprevistas y a mantener una circulación más ordenada. Cuando aparece, los conductores deben disminuir la velocidad si las condiciones lo requieren, observar la disposición de los carriles y elegir con anticipación el camino que necesitan seguir.
Cuáles son las señales de advertencia sobre características físicas de la vía
Las señales de advertencia sobre características físicas de la vía forman parte del grupo de Señales Preventivas y se utilizan para informarle a los conductores tanto sobre las condiciones del camino como de las construcciones que hay.
En este sentido, las señales de este tipo son:
- Puente Móvil P 17: advierte sobre la proximidad de un puente móvil.
- Altura Limitada P 18: indica una restricción de altura para los vehículos.
- Ancho Limitado P 19: advierte que la vía tiene un ancho máximo permitido.
- Calzada Dividida P 20: señala que la calzada se encuentra dividida y que los sentidos de circulación están separados.
- Rotonda P 21: advierte sobre la proximidad de una rotonda.
- Incorporación de Tránsito Lateral P 22: indica la incorporación de vehículos provenientes de una vía lateral.
- Inicio de Doble Circulación P 23: señala el comienzo de una vía con circulación en ambos sentidos.
- Encrucijada (Cruce) P 24: advierte sobre la proximidad de un cruce de caminos.
- Encrucijada (Empalme) P 24: advierte sobre la incorporación de una vía a la ruta principal.
- Encrucijada (Bifurcación) P 24: señala que la vía se divide en dos direcciones.
- Encrucijada (Bifurcación Alternativa) P 24: advierte sobre una bifurcación en la que existen alternativas de circulación.