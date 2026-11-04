Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental para ordenar la circulación y anticipar situaciones que pueden modificar las condiciones de manejo.

Entre ellas se encuentra la señal P 24 de Encrucijada (Bifurcación), que pertenece al grupo de señales preventivas del Sistema de Señalización Vial Uniforme, establecido por la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Su diseño tiene forma de rombo, con una “Y” negra sobre un fondo amarillo, y advierte a los conductores que más adelante el camino se dividirá en dos direcciones .

Qué significa la señal de tránsito de Encrucijada

La señal P 24 anuncia la proximidad de una bifurcación en la vía, es decir, un punto en el que la calzada se divide y los vehículos pueden continuar por dos caminos diferentes. El símbolo negro representa gráficamente esa separación y permite reconocer con anticipación cómo cambiará el trazado de la circulación.

Al tratarse de una señal preventiva, su función no es establecer una prohibición ni indicar una obligación específica, sino advertir sobre una característica física del camino que requiere mayor atención.

Señal de encrucijada antes de la bifurcación de la ruta. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Asimismo, su fondo amarillo y su forma de rombo permiten identificarla como parte de las señales que alertan sobre condiciones que pueden afectar la conducción.

Para qué se utiliza y dónde puede aparecer

La señal puede instalarse en rutas, calles y avenidas cuando se aproxima un sector en el que la vía se divide en dos ramales. Su ubicación permite que los conductores conozcan de antemano la continuidad del camino y puedan decidir por cuál de las alternativas continuar.

Esta advertencia resulta especialmente útil en zonas donde la bifurcación puede no ser evidente a simple vista o cuando el tránsito circula a velocidades elevadas. Por su parte, también permite anticipar maniobras y evitar cambios bruscos de dirección al llegar al punto de separación.

La importancia de esta señal

Reconocer la señal P 24 ayuda a reducir maniobras imprevistas y a mantener una circulación más ordenada. Cuando aparece, los conductores deben disminuir la velocidad si las condiciones lo requieren, observar la disposición de los carriles y elegir con anticipación el camino que necesitan seguir.

Cuáles son las señales de advertencia sobre características físicas de la vía

Las señales de advertencia sobre características físicas de la vía forman parte del grupo de Señales Preventivas y se utilizan para informarle a los conductores tanto sobre las condiciones del camino como de las construcciones que hay.

En este sentido, las señales de este tipo son: