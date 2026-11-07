Qué significa la señal de tránsito con círculo blanco, una línea horizontal negra y borde rojo.

Reconocer las señales de tránsito a lo largo de las rutas y ciudades argentinas es importante para fortalecer la seguridad vial de los conductores, peatones y animales.

En este sentido, existe una señal muy común pero que puede prestar a confusiones. Se trata de la señal de tránsito con un círculo blanco, una línea horizontal negra en el centor y un borde rojo, que forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Se trata del cartel de puesto de control e ignorarlo puede traer problemas.

Qué significa la señal de tránsito

Según el Decreto 779/1995, la señal de tránsito significa que el conductor debe detener la marcha. No se trata de una recomendación ni de una advertencia, sino de una señal reglamentaria de cumplimiento obligatorio.

La normativa la identifica con el código R.25 dentro de las señales reglamentarias. Estas se reconocen por su forma circular y su borde rojo .

Su conformación física es la siguiente:

Un círculo blanco como fondo.

Una orla roja que rodea el círculo.

Un rectángulo horizontal negro ubicado en el centro.

Además, la señal puede completarse con una leyenda aclaratoria, que indica de qué tipo de control se trata. Esto es para que el conductor sepa con qué organismo realiza la inspección.

Qué significa la señal de tránsito con círculo blanco, una línea horizontal negra y borde rojo. Señal de tránsito

Que hacer al ver esta señal de tránsito

La ley establece que se emplea en lugares donde la detención es obligatoria. Entre ellos:

Puestos de control policial.

Controles aduaneros.

Controles fitosanitarios.

Peajes.

En este contexto, el cartel anticipa que más adelante hay un punto donde el conductor debe frenar por completo, no solo bajar la velocidad .

Si bien muchos conductores lo confunden con un cartel de precaución, la diferencia es importante. Una señal preventiva avisa de un riesgo, mientras que esta ordena detenerse.

Cuando el conductor vea la señal, conviene seguir estos pasos:

Reducir la velocidad con anticipación, sin frenar de golpe.

Detener el vehículo en el lugar indicado y esperar la autorización para avanzar.

Tener la documentación a mano , como la licencia de conducir, la cédula del vehículo y el seguro obligatorio.

Seguir las indicaciones del personal a cargo del control.

Por otra parte, no respetar la señal puede derivar en una infracción de tránsito, además del riesgo de provocar un accidente con vehículos que frenan detrás del vehículo.

Los controles son de rutina y su objetivo es verificar documentación, cargas o cumplimiento de normas sanitarias y aduaneras.

En conclusión, la señal R.25 es una orden de frenar, no un simple aviso. Reconocerla a tiempo le puede ahorrar multas al conductor y evitar situaciones de riesgo en la ruta.