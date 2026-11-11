Según el Decreto 779/95, multarán a los vehículos que circulen con vidrios con transmitancia menor al 75% en el parabrisas o al 70% en el resto.

Comprender las normativas más importantes de Ley Nacional de Tránsito 24.449 es necesario para respetar las normas a la hora de circular en vehículo y, en consecuencia, fortalecer la seguridad vial,

Una de las normativas a nivel nacional es una transmitancia lumínica mínima en los vidrios de los autos, y circular sin cumplirla puede costar una multa y la pérdida de puntos.

Multarán a los vehículos que circulen con vidrios con transmitancia menor al 75% en el parabrisas o al 70% en el resto

Según el Decreto 779/95, que reglamenta la Ley 24.449, el parabrisas debe dejar pasar al menos el 75% de la luz, y el resto de los vidrios, el 70%.

La transmitancia es el porcentaje de luz que atraviesa el vidrio. Con un 70%, por ejemplo, la lámina puede frenar como máximo el 30%. En el parabrisas, el margen es menor porque solo puede frenar el 25% de la luz.

La sanción figura en el Anexo 2 del decreto, en el artículo 18. Alcanza a todos los conductores de un vehículo que no cuente con los requisitos de seguridad exigidos.

Las multas son las siguientes:

Multa: de 100 a 300 Unidades Fijas (UF) .

Puntos: se restan 4 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

En este sentido, el monto en pesos varía, porque cada UF equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje.

Según el Decreto 779/95, multarán a los vehículos que circulen con vidrios con transmitancia menor al 75% en el parabrisas o al 70% en el resto. Shutterstock

La misma infracción abarca otros elementos de seguridad:

Frenos, dirección y suspensión.

Cubiertas, iluminación y espejos retrovisores.

Bocina, paragolpes y correajes de seguridad.

Apoyacabezas.

Además, la licencia arranca con 20 puntos, y cuando se agotan, el conductor queda inhabilitado.

A qué se debe esta exigencia

La exigencia busca que el conductor vea bien, sobre todo de noche, y que otros conductores y peatones puedan ver hacia el interior. Los valores se miden sobre el vidrio con la lámina colocada, no sobre el original de fábrica.

La prueba oficial es con una lámpara de tungsteno y mide cuánta luz atraviesa el vidrio, según los anexos técnicos del decreto. Además, el artículo 30 de la Ley 24.449 exige vidrios de seguridad normalizados, con el grado de tonalidad adecuado.

Para evitar problemas, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

Revisar el estampado del vidrio, donde el fabricante indica la norma de fabricación.

Evitar láminas oscuras, sobre todo en el parabrisas.

Pedir al instalador el porcentaje de transmitancia de la lámina.

Conservar la factura de la instalación y los datos técnicos del material.

Revisar los vidrios antes de comprar un auto usado.

En caso de que el conductor reciba un acta, puede presentar el descargo ante el juzgado de faltas de la jurisdicción. No obstante, las jurisdicciones adheridas pueden tener sus propios regímenes de faltas , así que conviene consultar la normativa local.

En conclusión, la regla nacional es clara: 75% en el parabrisas y 70% en el resto de los vidrios. Antes de polarizar, verificar el porcentaje y revisar el texto oficial del decreto.