Nahuel Pennisi sobre su presentación ante el Papa León XIV: “Es como cantarle al que está más cerquita de Dios”

En la previa a su encuentro con el Papa León XIV, el cantante y artista Nahuel Pennisi brindó una entrevista al pódcast En una sillita, en el que se refirió a lo que será su presentación en el Encuentro del Papa con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, Ciudad de Buenos Aires este martes 10 de noviembre.

En la entrevista destacó la importancia de la llegada del sumo pontífice, recordó al Papa Francisco y lo que significa la figura del Santo Padre para los argentinos.

Nahuel Pennisi sobre su presentación ante el Papa León XIV: “Es como cantarle al que está más cerquita de Dios

Este martes 10 de noviembre se realizará el Encuentro del Papa con los Jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el que habrá distintas presentaciones musicales, entre ellas, la de Nahuel Pennisi, quien en la entrevista relató todo lo que significa para él este momento. “Tengo la alegría de cantarle al Papa en esta visita a la Argentina”, introdujo sonriente.

Luego contó: “Soy un hombre de fe. Suena medio loco lo que te digo, pero es como cantarle al que está más cerquita de Dios. Me gusta pensarlo así”.

Nahuel Pennisi, quien es ciego de nacimiento y un intérprete autodidacta de guitarra y voz, explicó sus sentimientos en la previa a la presentación ante el sumo pontífice: “Le canto para agradecer. No solo al Papa, sino para agradecer en general. Poder hacer lo que me gusta y el hecho que esté en el Papa en la Argentina nos moviliza profundamente a todos”.

Nahuel Pennisi recordó al Papa Francisco

En este marco, el artista de 35 años recordó al Papa Francisco. “Cuando lo nombraron Papa al cardenal (Jorge) Bergoglio la gente estaba emocionada. Tocaba bocina, gritaban ‘vamos, tenemos al Papa argentino’ y esa gente capaz ni creía en Dios. Y, sin embargo, lo tomó como algo propio, como un Mundial que ganamos. Entonces eso es lo que genera para mí un Papa”.

Por último, Penissi manifestó: “Siento mucha gratitud, siento que es un regalo de Dios. Un regalo de la música por todo lo que intenté ser y por todo lo que intento ser diariamente de acompañar a la gente. Con la vida fui aprendiendo de cosas que se van a dar y cosas que no, y cualquier cosa que pase, pasa por algo. El Papa casi no viene por su salud y si no venía, no iba a ponerme mal. Iba a decir ‘bueno por algo pasan las cosas. La vida quiere o Dios quiere que no sea el momento. Y si sucede es porque la vida lo quiere’”.

Cabe destacar que Nahuel Pennisi compartirá el escenario del Encuentro del Papa con los jóvenes junto a otros artistas: Maggie Cullen y Valentino Merlo. Además, se presentarán Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Banuev y Tati Domínguez.

La conducción estará a cargo de Sofía Martínez e Ignacio Girón, y la propuesta escénica a cargo del Ballet Magia Roldán. Las personas interesadas en asistir tienen el cronograma disponible para saber horarios, ingresos y elementos prohibidos.