Tras cuatro días en los que la visita del papa León XIV congeló la agenda política, el Gobierno retoma la actividad con dos urgencias legislativas, el Presupuesto 2027 y la eliminación de las PASO, y una definición que condiciona todo lo demás: si convocará a sesiones extraordinarias y con qué temario.

La decisión tiene plazos concretos. El período ordinario concluye el 30 de noviembre y, en Diputados, los dictámenes deben estar firmados antes del 20 para poder llegar al recinto en ese tramo. Con una semana prácticamente perdida por la agenda papal, la Casa Rosada deberá ordenar qué proyectos están en condiciones de resolverse en las próximas dos semanas y cuáles quedarán para diciembre.

El primer paso para ordenar ese calendario será este jueves. Según supo El Cronista, los jefes de los bloques aliados al oficialismo en la Cámara de Diputados se reunirán a las 14 horas para empezar a definir el cronograma de sesiones . El esquema en discusión prevé una sesión el miércoles 18 de noviembre con los proyectos que ya tienen dictamen y otra el 25 de noviembre para el Presupuesto 2027, que todavía no consiguió la firma del despacho.

Pero, además, el Senado ya definió otro avance clave y la semana que viene la comisión de Asuntos Constitucionales que dirige Agustín Coto se volverá a reunir para tratar la reforma electoral . El proyecto, que elimina las PASO e incorpora Ficha Limpia y cambios en el financiamiento de los partidos, ingresó por el Senado en abril y desde entonces el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó a buscar los votos entre los 13 gobernadores aliados con los que buscan acordar para el 2027.

La Cámara Nacional Electoral viene advirtiendo sobre la necesidad de aprobar con anticipación cualquier cambio en las reglas de juego, lo que suma presión a una discusión que difícilmente se resuelva en ordinarias. Algunos en el oficialismo no pierden optimismo en resolverlo en los próximos días. La última vez que se reunió la comisión duró poco más de una hora hasta que el oficialísimo volvió a llamar a un cuarto intermedio por falta de acuerdos. Por ahora, no hay expectativas y todavía no se animan a proyectar un dictamen, pero todo se encamina a resolver ante todo la cuestión de la PASO , aunque quede afuera el resto de la reforma.

Diego Santilli y Patricia Bullrich en la cena de la Fundación Faro Fundación Faro (X)

El Presupuesto es otro caso sensible: si el oficialismo no reúne las firmas en los próximos nueve días, el debate en el recinto quedará atado a una convocatoria a extraordinarias. El proyecto ingresó al Congreso el 15 de septiembre y el cronograma que había anunciado el diputado libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch para su tratamiento se cumplió sin alteraciones hasta el 28 de octubre, el día previsto para el dictamen.

Esa jornada, La Libertad Avanza no reunió las firmas necesarias y optó por postergar la definición. Los reclamos de los aliados se concentran en más recursos para las provincias, obras de infraestructura, fondos para la Ciudad de Buenos Aires y cambios impositivos, una negociación que en los últimos días también quedó en pausa por la agenda papal. Además, el oficialismo se comprometió a reordenar las partidas por Discapacidad, algo que generó resistencia dentro del ala económica del Gobierno incluso después de la “media sanción” en Diputados.

Votación Propiedad Privada Diputados Prensa HCDN

En cambio, la sesión que busca el presidente de la Cámara, Martín Menem, para el 18 tiene un recorrido más despejado. La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, obtuvo dictamen de mayoría el 27 de octubre con 60 firmas, después de que el oficialismo aceptara modificaciones reclamadas por sus aliados y por Estados Unidos, entre ellas el recorte del alcance de las sanciones a empresas que operan en la zona.

El 25 de noviembre también será una fecha clave en el Senado. Ese día, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará su primer informe de gestión ante la Cámara alta, una fecha que acordó con Bullrich para desactivar un proyecto del peronismo que buscaba citarlo para el 18. Santilli asumió el 30 de junio y hasta ahora no había concurrido a ninguna de las dos cámaras.

En la Cámara alta, la visita del Papa ya tuvo efectos concretos sobre el temario. El primero y más directo fue la reactivación del proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, que tiene media sanción de Diputados desde el 27 de noviembre de 2024 y que permaneció casi dos años sin movimiento en las comisiones. La Iglesia presionó por su tratamiento en la antesala de la visita y el 6 de noviembre Bullrich anunció que el Senado lo tratará en las próximas semanas . La iniciativa pierde estado parlamentario a fin de mes, por lo que el oficialismo apunta a un plenario de comisiones la semana próxima.

Conferencia Episcopal Argentina NA

El segundo fue la ley de discapacidad, que obtuvo dictamen el 4 de noviembre, a días de la llegada de León XIV, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano. El despacho, que mantiene sin cambios el texto aprobado por Diputados, reunió el respaldo de La Libertad Avanza, el peronismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales , y el oficialismo prevé llevarlo al recinto el 19 de noviembre.

A esa lista se sumó este miércoles el dictamen en el Senado de los cambios que Diputados introdujo al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada . La iniciativa tiene un recorrido accidentado: el Senado la aprobó el 6 de agosto por 37 votos contra 33, después de que el oficialismo retirara el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales y, ya durante el debate, el de Manejo del Fuego. En Diputados, el 21 de octubre, La Libertad Avanza incorporó la restitución plena de la Ley 26.737, que limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, lo que obligó a que el texto volviera en revisión a la Cámara alta.

La senadora cuestionó públicamente que ciertas disposiciones incluídas en el Presupuesto no hubieran sido discutidas previamente. Prensa

Este mapa de reformas tiene un elemento adicional: buena parte de los temas que el Gobierno necesita destrabar pasan por la jefa del bloque libertario, con quien la relación atraviesa su momento de mayor tensión. En la Casa Rosada dan por descartada la posibilidad de apartarla, y la decisión es no romper. Pero también existe una definición central: el vínculo con Bullrich tiene que resolverse .

El punto de quiebre fue la reunión que la senadora encabezó el martes 3 de noviembre en sus oficinas de Palermo con diputados y legisladores de su confianza, el mismo día en que se suspendió la mesa política en Casa Rosada. La difusión de una foto del encuentro fue leída en el Gobierno como una muestra de fuerza, en un contexto en el que Bullrich ya había marcado diferencias públicas con el reclamo de que los resultados del programa económico “lleguen a todos”.

Bullrichistas Damián Arabia

Sin embargo, según pudo saber El Cronista, el mensaje que dejó la foto no fue consensuado con todos los presentes. Algunos de los legisladores que participaron del encuentro se plantaron durante la reunión y advirtieron que no era momento de romper con Milei y que no existe margen para una tercera vía: el escenario, plantearon, es Milei frente a lo que sea que esté enfrente.

Varios de los asistentes, además, ni siquiera sabían que se iba a tomar una fotografía . Aun así, la idea de un bullrichismo con legisladores propios en ambas cámaras, y en especial en Diputados, cayó como punto de quiebre para el Gobierno.

mesa política Martín Menem

Las caras deberán volver a encontrarse tras la tregua por el Papa León XIV la próxima semana en las habituales reuniones de la Mesa Política que convoca la secretaria general, Karina Milei. Estos encuentros se suspendieron en reiteradas oportunidades por distintas cuestiones de agenda, la última de ellas en la previa de la visita papal. La reunión tendrá así una doble función: ordenar el cronograma legislativo de las últimas dos semanas de ordinarias y definir cómo encauzar la relación con una senadora que conduce el bloque por el que pasan el Presupuesto, las PASO y la eventual agenda de extraordinarias.