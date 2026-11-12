Las acciones de Nvidia caen este jueves 12 de noviembre antes de la apertura de Wall Street. A las 8:12 (hora argentina), la compañía cotizaba en u$s161,88, una baja de 6,8% frente al cierre del miércoles (u$s 173,73), según datos de Nasdaq. El golpe llega por la crisis que rodea a su CEO, Jensen Huang.

La crisis se desató por el supuesto vínculo sentimental de Huang con la empresaria china Alice Huang, señalada como espía por la inteligencia de EE.UU. Según Reuters, el consejo se reunía el miércoles por la noche para decidir si lo destituye. Al cierre de esta nota, el consejo no había comunicado una decisión. El domingo, ese mismo consejo había expresado su confianza en él.

China apunta contra Estados Unidos

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, habló del caso este jueves en una conferencia de prensa, según consignó la agencia EFE. Pidió a Washington que deje de armar acusaciones de espionaje para justificar restricciones tecnológicas.

“Estados Unidos debería dejar de fabricar supuestas narrativas de espionaje para buscar pretextos con los que imponer un bloqueo tecnológico”, afirmó la portavoz.

La crisis se desató por el vínculo sentimental de Jensen Huang con una empresaria china. EFE - Hannibal Hanschke

Mao sostuvo que el avance científico de China se debe “a su propia innovación” y a la cooperación abierta. También dijo que Pekín se opone a que Estados Unidos “amplíe de forma indebida el concepto de seguridad nacional”. Además, aseguró que ambos países mantienen una comunicación estrecha antes de la cumbre de APEC de la semana próxima. Allí está previsto el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping.

Quién es Alice Huang

El caso gira en torno a Alice Huang, empresaria china a quien los medios vinculan sentimentalmente con Jensen Huang. Según el New York Times, la inteligencia estadounidense la relaciona con el Ministerio de Seguridad del Estado chino. Habría buscado información sobre Huang y sobre chips avanzados.

Bloomberg informó que Alice Huang está en Pekín. Fundó Megaspeed International, una empresa de Singapur que ofrece servicios de computación para inteligencia artificial. Llegó a ser uno de los principales socios de Nvidia en el sudeste asiático.

Pekín rechaza las acusaciones. Las calificó de “pura calumnia” y dijo que “carecen de fundamento”. Ante la consulta sobre su paradero, Mao declaró “no tener conocimiento de la situación”.

El futuro del CEO y un consejo bajo presión

Jensen Huang reconoció en un memorándum a los empleados que le fue infiel a su esposa y asumió “toda la responsabilidad”. El New York Times informó además de una segunda relación, con la vicepresidenta de salud de la empresa, Kimberly Powell.

El mercado ya descuenta cambios. En Polymarket, las apuestas dan un 88% de probabilidad de que el CEO renuncie o sea destituido antes de fin de año, según datos de Reuters. La empresa tiene además una fecha clave cerca: el 17 de noviembre presentará sus resultados financieros.