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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas este miércoles 11 de noviembre en el departamento de Patiño, Formosa, el cual nuclea a varias localidades.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas aisladas, “algunas localmente fuertes o puntualmente severas”. Las mismas podrán estar acompañadas por “fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”.

En este marco, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual en el departamento de Patiño.

Tránsito.Según el Decreto 779/95, multarán a los vehículos que circulen con vidrios con transmitancia menor al 75% en el parabrisas o al 70% en el resto
Sucesiones.Por la Ley 26.994, los viudos tendrán derecho a reclamar su parte legítima de la herencia incluso si la fallecida no dejó nada a su nombre en el testamento

Zonas afectadas por la alerta amarilla por tormentas

  • Las Lomitas.
  • Ibarreta.
  • Comandante Fontana.
  • Villa General Manuel Belgrano.
  • Estanislao del Campo.
  • Pozo del Tigre.
  • Villa General Güemes.
  • San Martín 2.
Se aproximan fuertes tormentas este miércoles 11 de noviembre: se esperan actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas en Formosa.
Se aproximan fuertes tormentas este miércoles 11 de noviembre: se esperan actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas en Formosa.Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Recomendaciones por tormenta:

  1. Evitar salir.
  2. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
  3. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
  4. Cerrar y alejarte de puertas y ventanas.
  5. Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento.
  6. Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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Cómo será el clima en CABA

En tanto, el clima en Ciudad de Buenos Aires continuará con una máxima de 28°C y una mínima de 19°C, según el organismo. Habrá chaparrones por la mañana; sin embargo, se esperan tormentas aisladas por la tarde y un cielo parcialmente nublado por la noche.

El jueves el día comenzará algo nublado, pero con el correr el día el cielo se pondrá parcialmente nublado. La máxima será de 30°C y la mínima de 21°C.