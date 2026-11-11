Se aproximan fuertes tormentas este miércoles 11 de noviembre: se esperan actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas en Formosa

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas este miércoles 11 de noviembre en el departamento de Patiño, Formosa, el cual nuclea a varias localidades.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas aisladas, “algunas localmente fuertes o puntualmente severas”. Las mismas podrán estar acompañadas por “fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”.

En este marco, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual en el departamento de Patiño.

Zonas afectadas por la alerta amarilla por tormentas

Las Lomitas.

Ibarreta.

Comandante Fontana.

Villa General Manuel Belgrano.

Estanislao del Campo.

Pozo del Tigre.

Villa General Güemes.

San Martín 2.

Se aproximan fuertes tormentas este miércoles 11 de noviembre: se esperan actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas en Formosa. Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Recomendaciones por tormenta:

Evitar salir. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrar y alejarte de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo será el clima en CABA

En tanto, el clima en Ciudad de Buenos Aires continuará con una máxima de 28°C y una mínima de 19°C, según el organismo. Habrá chaparrones por la mañana; sin embargo, se esperan tormentas aisladas por la tarde y un cielo parcialmente nublado por la noche.

El jueves el día comenzará algo nublado, pero con el correr el día el cielo se pondrá parcialmente nublado. La máxima será de 30°C y la mínima de 21°C.