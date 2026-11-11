Se aproximan fuertes tormentas este miércoles 11 de noviembre: se esperan actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas en Formosa.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas este miércoles 11 de noviembre en el departamento de Patiño, Formosa, el cual nuclea a varias localidades.
Según el organismo, el área será afectada por tormentas aisladas, “algunas localmente fuertes o puntualmente severas”. Las mismas podrán estar acompañadas por “fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”.
En este marco, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual en el departamento de Patiño.
Zonas afectadas por la alerta amarilla por tormentas
- Las Lomitas.
- Ibarreta.
- Comandante Fontana.
- Villa General Manuel Belgrano.
- Estanislao del Campo.
- Pozo del Tigre.
- Villa General Güemes.
- San Martín 2.
Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN
Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Recomendaciones por tormenta:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejarte de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo será el clima en CABA
En tanto, el clima en Ciudad de Buenos Aires continuará con una máxima de 28°C y una mínima de 19°C, según el organismo. Habrá chaparrones por la mañana; sin embargo, se esperan tormentas aisladas por la tarde y un cielo parcialmente nublado por la noche.
El jueves el día comenzará algo nublado, pero con el correr el día el cielo se pondrá parcialmente nublado. La máxima será de 30°C y la mínima de 21°C.