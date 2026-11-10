Por la Ley 26.994, los viudos tendrán derecho a reclamar su parte de la herencia incluso si la fallecida no dejó nada a su nombre en el testamento

Una vez que fallece una persona (causante) comienza un procedimiento legal llamado proceso sucesorio, en donde un juez define a los herederos, determina todo el patrimonio del causante y reparte los bienes, derechos y obligaciones de la persona.

En este marco, surgen muchas dudas, sobre todo cuando existe un testamento de por medio y no hay un apartado explícito para el viudo. El primer pensamiento sería que nada del patrimonio le corresponde a la persona.

No obstante, el Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la Ley 26.994, es claro y reserva una parte del patrimonio que ningún testamento puede tocar al grupo denominado: herederos forzosos. En otras palabras, al viudo le corresponde su parte legítima incluso si la fallecida no dejó nada a su nombre en el testamento.

Un viudo puede reclamar herencia aunque no esté en el testamento

El artículo 2444 del ódigo Civil y Comercial establece que los descendientes, los ascendientes y el cónyuge son herederos forzosos. En consecuencia, no se los puede dejar afuera por testamento.

La parte que la ley reserva se llama porción legítima, y el artículo 2445 la fija así:

Descendientes: dos tercios de la herencia.

Ascendientes: la mitad.

Cónyuge: la mitad.

Si el proceso sucesorio es con un viudo y los hijos, la legítima total es de dos tercios, que se reparte entre todos.

En este contexto, la fallecida solo puede disponer libremente del resto, la porción disponible.

Si bien el testamento no puede quitarle ese piso, el monto final cambia según haya hijos o padres y según los bienes sean propios o gananciales.

Por la Ley 26.994, los viudos tendrán derecho a reclamar su parte de la herencia incluso si la fallecida no dejó nada a su nombre en el testamento

Cuando no hay testamento, el artículo 2434 indica que, si heredan los padres, al cónyuge le toca la mitad. Si no hay descendientes ni ascendientes, según el artículo 2435, hereda la totalidad de los bienes.

Qué puede hacer el viudo si lo dejaron afuera del testamento

Todo comienza en el juicio sucesorio, donde el juez dicta la declaratoria de herederos.

En este marco, el Código prevé herramientas concretas:

Acción de entrega de la legítima: corresponde cuando el heredero fue totalmente excluido, según el artículo 2450 .

Acción de complemento o de reducción: sirve cuando recibió menos de lo que le toca, y permite reducir legados o donaciones que excedan la porción disponible.

Ambas se plantean en la Justicia, asesorado con un abogado . Cabe destacar que aparte de la herencia, el artículo 2383 otorga al viudo un derecho real de habitación vitalicio y gratuito sobre el inmueble que fue el último hogar conyugal, si era propiedad de la fallecida y no estaba en condominio con otras personas.

En conclusión, un testamento que deja afuera al viudo no es definitivo. Antes de iniciar un reclamo, conviene consultar el Código Civil y Comercial de la Nación, contratar un abogado, quien lo asesorará para reclamar todo lo que le corresponde dentro de una herencia.