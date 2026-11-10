Entre los carteles que forman parte de la infraestructura vial, existe un grupo clave diseñado para advertir sobre lo que se avecina en el camino.

En el sistema de circulación vial de la Argentina, la anticipación es uno de los pilares de la seguridad en el tránsito. Entre los carteles que forman parte de la infraestructura vial, existe un grupo clave diseñado para advertir sobre lo que se avecina en el camino.

Se trata de la señal P.33 de “Proximidad de señal restrictiva” , un distintivo preventivo con formato de rombo amarillo que cumple la función vital de preparar al conductor ante una obligación o prohibición próxima , evitando sorpresas y reduciendo drásticamente la siniestralidad vial.

Características de la señal P.33 y su diferencia con las reglamentarias

La señal de proximidad de señal restrictiva se reconoce fácilmente por su diseño, ya que posee forma cuadrada colocada como rombo, fondo de color amarillo, borde negro y, en su interior, reproduce de manera reducida la señal reglamentaria que el automovilista encontrará más adelante , como un cartel de PARE, CEDA EL PASO, límites de velocidad o restricciones para vehículos específicos.

Es fundamental no confundir su categoría: al ser de fondo amarillo, se trata de una señal preventiva y no reglamentaria.

Esto significa que, por sí misma, no establece una prohibición directa ni exige una detención automática en el exacto momento de visualizarla, sino que funciona como una advertencia anticipada que a menudo incluye la distancia exacta en metros a la que se encuentra la normativa principal (por ejemplo, “A 200 m” o “A 500 m”).

Qué hacer al visualizar la señal y cuáles son las infracciones asociadas

Ante la presencia de una P.33, lo aconsejable es identificar el pictograma interior, observar la distancia indicada, reducir la velocidad de forma paulatina y preparar la conducción para cumplir estrictamente con la señal principal al llegar a ella.

Dado que la señal preventiva no conlleva una multa propia por su carácter de aviso, las sanciones económicas y administrativas contempladas por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 se aplican cuando el conductor desobedece la señal reglamentaria posterior.

Entre las faltas más comunes se encuentran no detenerse ante un PARE, ignorar el CEDA EL PASO, o cometer excesos de velocidad y giros indebidos .

Entre las faltas más comunes se encuentran no detenerse ante un PARE, ignorar el CEDA EL PASO, o cometer excesos de velocidad y giros indebidos. Imagen ilustrada con Gemini

El incumplimiento de estas normativas expone al infractor a multas calculadas en Unidades Fijas (UF), posibles descuentos de puntos en el sistema de scoring, e incluso la inhabilitación temporal para conducir en supuestos graves o casos de reincidencia.

Variantes más comunes: PARE, CEDA EL PASO y límites de circulación

Dentro del catálogo del Sistema de Señalización Vial Uniforme, la señal P.33 adopta distintas configuraciones según la restricción que anticipa en el trayecto.

La variante de Proximidad de PARE alerta sobre una detención obligatoria inminente en cruces de alta peligrosidad; la de Proximidad de CEDA EL PASO advierte sobre la pérdida de prioridad en una rotonda o incorporación; y las versiones de Proximidad de restricciones específicas informan anticipadamente sobre prohibiciones de giro o límites para el tránsito pesado.

Reconocer a tiempo cada una de estas imágenes en miniatura le otorga al automovilista el margen de maniobra necesario para desacelerar progresivamente sin frenadas bruscas, garantizando un tránsito fluido y evitando colisiones por alcance en zonas de riesgo.