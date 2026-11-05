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Qué significa la señal de tránsito de círculo azul con orla roja y letra “E” en color blanco y por qué muchos se lo confunden.

En esta noticia Qué significa la señal de tránsito

Las señales de tránsito son importantes para la seguridad vial de las ciudades de la Argentina. Reconocerlas es importante para los conductores, ya que ayudan a tomar precauciones en distintos contextos.

En este marco, la señal de tránsito de círculo azul con orla roja y letra “E”, que pertenece al Sistema de Señalización Vial Uniforme, en color blanco es común confundirla con otra similar.

Qué significa la señal de tránsito

Según el Decreto 779/95, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito, se trata de la señal de estacionamiento exclusivo, “permite estacionar sobre la vía en la forma y lugar indicados a los vehículos enunciados en placa adicional, exclusivamente ”.

Esta es su descripción oficial:

Forma: círculo azul con orla roja y letra “E” en color blanco.

Significado: estacionamiento permitido solo para los vehículos que figuran en la placa adicional.

Ubicación: en el lugar al que está destinado el espacio.

En este sentido, la placa que acompaña al cartel es la que manda. Puede referirse, por ejemplo, a motos, taxis o vehículos de personas con discapacidad, según el caso.

En este sentido, la señal organiza el espacio público: reserva lugares para los conductores que los necesitan y evita que otros los ocupen.

Qué significa la señal de tránsito de círculo azul con orla roja y letra “E” en color blanco. señal de tránsito

Por qué muchos conductores confunden con esta señal

A pesar de ser una señal clara, muchos conductores se confunden por los siguientes motivos:

La letra E remite a “estacionar” y se interpreta como un permiso general.

La placa adicional es chica y muchas veces no se lee.

Existen señales casi idénticas, con significados diferentes.

Para diferenciarlas, todo depende de los detalles del cartel:

E blanca sobre fondo azul, sin tachar: estacionamiento exclusivo, solo para los vehículos indicados.

E con una franja roja diagonal: prohibido estacionar.

No obstante, el riesgo no termina en la confusión. Ocupar un espacio exclusivo sin estar habilitado puede derivar en una multa, cuyo monto depende de cada jurisdicción.

Antes de estacionar, al conductor le conviene seguir tres pasos:

Leer la placa adicional completa. Confirmar que el vehículo esté entre los habilitados. Ante la duda, buscar otro lugar.

En conclusión, la E blanca sobre fondo azul no significa que esté habilitado para estacionar, sino “estacionamiento reservado”. Leer la placa adicional es la diferencia para evitar una multa.