Encontrar sitio para aparcar es uno de los mayores dolores de cabeza de quienes tienen coche, sobre todo en las grandes ciudades. Entre las señales que regulan esa tarea, hay una que suele generar dudas, la de prohibido estacionar con los números 1-15 o 16-31, incluida en las normas y señales reguladoras de la circulación vial de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Estas señales reparten la prohibición por quincenas. Cuando aparece el 1-15, no se puede dejar el coche del día 1 al 15 del mes en ese tramo de la calle, mientras que con el 16-31 la restricción rige del 16 al último día .

Para no llevarse una sorpresa en forma de multa ni de grúa, conviene entender qué indica cada cartel. La confusión es frecuente porque existen varios modelos con matices, símbolos y leyendas distintas.

La señal con 1-15 o 16-31 prohíbe estacionar por quincenas

La señal con el 1-15 tiene ese número escrito en la parte superior derecha e indica que el estacionamiento está prohibido durante la primera quincena del mes. La otra lleva el 16-31 en la parte inferior izquierda y prohíbe aparcar en la segunda quincena.

Por ejemplo, si en el cartel aparece escrito 16-31, no se puede dejar el coche del día 16 al 31 en esa acera y en ese tramo de la calle. Eso sí, la prohibición afecta al estacionamiento y no a la parada, de modo que se puede detener el vehículo brevemente.

Parar y estacionar no significan lo mismo para la DGT

Para interpretar cualquiera de estas señales hay que distinguir entre dos conceptos. Según la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, una parada es una inmovilización breve, de menos de dos minutos, con el conductor dentro o cerca del vehículo y sin poder alejarse. El estacionamiento, en cambio, es cuando el coche queda inmovilizado sin estar en situación de parada o detención.

Por eso, una señal que prohíbe estacionar permite detenerse un momento, por ejemplo para dejar a un pasajero, siempre que el conductor no se aleje. En cambio, las señales que prohíben parar y estacionar no admiten ni siquiera esa detención breve.

Una parada de menos de dos minutos no es lo mismo que estacionar. Shutterstock

Otras señales que prohíben aparcar y qué significa cada una

La señal por excelencia es la circular con fondo azul, borde rojo y una línea diagonal roja. Prohíbe estacionar a lo largo de toda la calle, hasta la siguiente intersección, pero permite la parada . Si en lugar de una línea tiene dos en forma de cruz, se prohíbe tanto parar como estacionar.

A esas dos señales principales se suman otras variantes. Algunas incluyen una flecha, que indica hacia qué lado de la calzada no se puede aparcar, y para prohibir ambos se muestran dos. Otras llevan una I o una II tachada en blanco, que se refieren a los días impares y pares. Con una I, no se puede estacionar los días impares y con una II, los pares.

También existe la señal de vado, que impide dejar el coche frente a un garaje o una salida. Aunque parezca obvio, conviene recordarlo, porque la grúa puede llevarse el vehículo en cualquier momento si alguien avisa.

Cómo leer las señales de carga y descarga y las marcas amarillas

Las señales con horarios de carga y descarga también suelen confundir. Lo más fiable es fijarse en la posición de la palabra “excepto”. Si el cartel dice “excepto carga y descarga de 8 a 14 h y de 17 a 20 h”, en esas franjas solo pueden estacionar los vehículos que cargan o descargan, y fuera de ellas el estacionamiento está prohibido para todos. Si, en cambio, la leyenda indica primero el horario y después “excepto carga y descarga”, la lógica se invierte y fuera de esas horas puede aparcar cualquier vehículo.

Cuando no hay señales verticales, hay que mirar el suelo. Las líneas amarillas quebradas o en zigzag prohíben estacionar, las continuas paralelas al bordillo prohíben aparcar y parar, y las discontinuas permiten parar pero no estacionar. Las líneas azules, verdes o naranjas indican una zona de aparcamiento regulado, ya sea de pago por hora o exclusiva para residentes.

Las sanciones por aparcar mal pueden alcanzar hasta los 200 euros. Shutterstock

Las multas por aparcar mal pueden llegar a los 200 euros