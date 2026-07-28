Qué significa esta señal de tránsito blanca con un círculo rojo y una rueda: por qué es importante conocerla.

Entre las señales reglamentarias que menos se conocen en Argentina hay una que mezcla un círculo con borde rojo y, en el centro, el dibujo de una rueda con cadenas.

Aunque parece poco frecuente, su cumplimiento es obligatorio en las zonas donde aparece.

Qué significa la señal de cadenas para nieve

Se trata de la señal R.19, dentro del Sistema de Señalización Vial Uniforme del Anexo L de la Ley 24.449. Su diseño muestra un neumático con cadenas dibujadas en su interior, sobre fondo blanco y borde rojo.

Según la normativa, esta señal indica que es obligatorio el uso de cadenas para nieve para continuar circulando por el tramo señalizado.

Se coloca al ingreso de una región con nevadas habituales y debe repetirse en los caminos principales de la zona, para que ningún conductor la pase por alto.

Qué pasa si un vehículo no lleva cadenas

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 es clara respecto a esta obligación:

Las cadenas con púas o ruedas con clavos son de uso obligatorio cuando la autoridad competente lo exige en el tramo señalizado.

Si un vehículo no cuenta con ese elemento , la autoridad puede prohibirle continuar el viaje .

Quedan exceptuados los vehículos con neumáticos con especificación M+S (Mud and Snow), preparados para circular sobre nieve y barro.

Algunas recomendaciones a tener en cuenta antes de salir a la ruta en zonas con nieve:

Colocar las cadenas al menos en una rueda motriz de cada lado del vehículo.

En vehículos 4x4 , lo ideal es montarlas en las cuatro ruedas; si no se dispone de ese número, conviene priorizar las delanteras para mantener mejor la dirección.

Verificar el estado de las cadenas antes de emprender el viaje, ya que una colocación incorrecta puede dañarlas o resultar inútil en el momento en que se las necesita.

Esta señal suele aparecer en rutas de montaña y zonas cordilleranas donde las nevadas son habituales durante el invierno, por lo que conviene prestarle atención especial al circular por esas regiones en esta época del año.