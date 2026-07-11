Es una señal típica del sistema de señalización de Estados Unidos, donde ese tipo de carteles con texto en inglés es parte del catálogo oficial de tránsito.

En esta noticia Qué hacer al ver cualquiera de estas señales

Circula en redes una señal de tránsito amarilla, con forma de rombo, que lleva la palabra DIP en el centro. Genera dudas porque no es habitual verla en las rutas argentinas.

La palabra DIP significa “depresión” en inglés y advierte un hundimiento o bajada brusca en la calzada.

Es una señal típica del sistema de señalización de Estados Unidos , donde ese tipo de carteles con texto en inglés es parte del catálogo oficial de tránsito.

Por qué no es una señal argentina

En la Argentina, el sistema de señalización vial está regulado por el Anexo L de la Ley 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial. Ese anexo establece que las señales preventivas se identifican por su fondo amarillo con rombo y pictogramas en negro, sin texto en inglés.

Es una señal típica del sistema de señalización de Estados Unidos, donde ese tipo de carteles con texto en inglés es parte del catálogo oficial de tránsito. Generado con IA.

Por eso, es poco probable encontrarse con un cartel que diga literalmente “DIP” en una ruta nacional o provincial argentina. Si aparece, suele tratarse de una señalización puntual, replicada de manuales extranjeros, y no del sistema uniforme vigente en el país.

Cuál es el equivalente argentino

Para advertir sobre pozos, hundimientos o irregularidades del pavimento, el sistema argentino usa pictogramas específicos dentro del grupo de señales preventivas, sin necesidad de palabras:

Señal de camino con ondulaciones , para tramos con baches sucesivos.

Señal de badén , para desniveles pronunciados y zonas con riesgo de acumulación de agua.

Cartelería transitoria de obra, de fondo naranja, cuando el pozo es reciente o está en reparación.

Qué hacer al ver cualquiera de estas señales

Ante cualquier advertencia de este tipo, la recomendación es la misma:

Reducir la velocidad con anticipación.

Prestar especial atención si el pavimento está mojado , porque el agua puede ocultar la profundidad real del pozo.

Evitar maniobras bruscas para esquivarlo, que pueden generar pérdida de control del vehículo.

Ignorar estas señales, sean con texto o con pictograma, es una de las causas más comunes de daños en la suspensión y de siniestros viales evitables.