Encuentran 3 zonas de oro y plata en Santa Cruz. (Imagen ilustrativa creada con IA)

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El sur de la Argentina vuelve a hacer historia a partir del descubrimiento de tres nuevas zonas con presencia de oro y plata , un paso que podría impulsar futuras inversiones.

Los hallazgos fueron realizados en Santa Cruz, dentro del reconocido Macizo del Deseado, una formación considerada de clase mundial por sus depósitos minerales.

Si bien los proyectos aún atraviesan la etapa inicial, el registro marca el comienzo del proceso legal para avanzar hacia una eventual explotación.

Cuáles son las 3 nuevas zonas con oro y plata que se descubrieron en Santa Cruz

La empresa Yamana Argentina Servicios S.A. registró en el Boletín Oficial de la provincia tres manifestaciones de Descubrimiento en el Departamento Deseado, que en conjunto abarcan casi 7.000 hectáreas.

La zona del descubrimiento de los yacimientos de oro y plata. (Maps) Maps

Las áreas identificadas son:

Lautaro Este, en la Estancia España (2.499 hectáreas)

Pancho I Este, entre las estancias La Julia, Aguada del Loro y la Porteña (2.500 hectáreas).

Goniano III, en la zona de Cabo Blanco (2.001 hectáreas).

Una manifestación de descubrimiento representa el paso previo para solicitar una concesión minera y reclamar derechos exclusivos sobre los yacimientos.

Por qué el Macizo del Deseado es clave para la minería argentina

El Macizo del Deseado, ubicado en Santa Cruz, es una de las principales regiones del país para la exploración de oro y plata debido a su riqueza geológica.

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Los nuevos registros refuerzan la expansión de la actividad minera hacia áreas que hasta ahora tenían menor desarrollo, como la zona de Cabo Blanco, en el Departamento Deseado.

Otras empresas que impulsan nuevos proyectos mineros en la provincia

Entre ellas se destacan:

Minera Don Nicolás, que solicitó permisos para captar agua destinada al uso industrial.

Único Silver Argentina, que avanza con perforaciones en el proyecto Joaquín-Cerro Puntudo.

En conjunto, estas iniciativas muestran que Santa Cruz continúa consolidándose como uno de los principales polos mineros del país, con perspectivas de nuevas inversiones, empleo y desarrollo de proveedores locales.