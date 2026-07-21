Qué significa la señal de tránsito de una cruz negra sobre un fondo amarillo y por qué es importante Fuente: IA

Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental para anticipar situaciones de riesgo y ordenar la circulación . Sin embargo, muchas de ellas pasan desapercibidas o son mal interpretadas por los conductores, especialmente aquellas que no indican una prohibición sino una advertencia.

Una de las más frecuentes en rutas y caminos es la señal de fondo amarillo con una cruz negra en el centro, un cartel preventivo que alerta sobre la proximidad de una encrucijada y que forma parte del Manual de señalización y dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras.

Qué significa la señal de una cruz negra sobre fondo amarillo

Corresponde a una señal preventiva de intersección, conocida en el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras de México como “Cruce de caminos” o intersección de cuatro brazos.

El rombo amarillo con una cruz negra advierte que más adelante existe una intersección donde otra vialidad cruza la carretera o calle por la que se circula .

No indica por sí mismo quién tiene la preferencia de paso; únicamente alerta al conductor para que extreme precauciones al aproximarse al cruce. La prioridad estará determinada por otras señales (como ALTO o CEDA EL PASO), semáforos o las reglas de tránsito aplicables.

Qué significa la señal de tránsito de una cruz negra sobre un fondo amarillo y por qué es importante Fuente: Shutterstock

A diferencia de una señal reglamentaria, este cartel no impone una obligación específica, sino que alerta sobre una situación que puede requerir detenerse, disminuir la marcha o ceder el paso, dependiendo de la señalización complementaria presente en el lugar.

En algunos sectores rurales o cercanos a pasos ferroviarios, esta advertencia cobra todavía mayor importancia, ya que pueden existir cruces sin semáforos ni barreras automáticas.

Qué se recomienda hacer cuando aparece esta señal

Al observar esta señal preventiva, lo más importante es anticiparse a la maniobra y extremar las medidas de seguridad. Reducir la velocidad permite contar con más tiempo para reaccionar ante la presencia de otros vehículos, peatones o incluso un tren si existe un paso a nivel cercano.

Los especialistas en seguridad vial aconsejan:

Disminuir la velocidad antes de llegar a la intersección.

Observar ambos sentidos de circulación.

Evitar realizar adelantamientos.

No efectuar giros bruscos.

Estar preparado para ceder el paso cuando corresponda.

Frenar si existe un paso ferroviario sin barreras y verificar que no se aproxime una formación.

Qué significa la señal de tránsito de una cruz negra sobre un fondo amarillo y por qué es importante Fuente: Shutterstock

Estas acciones ayudan a disminuir el riesgo de choques laterales, uno de los tipos de siniestros más frecuentes en cruces de caminos.

Por qué esta señal forma parte de las preventivas

El sistema argentino de señalización vial clasifica las señales en distintos grupos según su función. Cada una utiliza colores y símbolos específicos para facilitar su identificación por parte de los conductores.

Las categorías principales son:

Preventivas: alertan sobre situaciones de riesgo y utilizan el color amarillo.

Reglamentarias: establecen prohibiciones, obligaciones o restricciones.

Informativas: brindan orientación sobre destinos, servicios o distancias.

Transitorias: advierten sobre obras, desvíos o modificaciones temporales del tránsito.

La señal de la cruz negra pertenece al grupo de las preventivas porque busca que el conductor adapte su conducción antes de llegar a un punto potencialmente peligroso.