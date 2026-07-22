Aunque su diseño parece sencillo, el triángulo invertido es una de las señales más importantes del sistema vial moderno.

Las señales de tránsito cumplen un papel esencial para ordenar la circulación de vehículos y reducir el riesgo de accidentes en las vías colombianas. Cada una transmite una instrucción específica que los conductores deben conocer y respetar durante sus desplazamientos.

Entre las menos reconocidas se encuentra un triángulo blanco invertido con borde rojo y sin ninguna inscripción. Su diseño responde a un estándar utilizado en distintos países y comunica una indicación que todos los conductores deben identificar.

Aunque su diseño parece sencillo, el triángulo invertido es una de las señales más importantes del sistema vial moderno.

¿Qué indica la señal del triángulo invertido con borde rojo?

En Colombia, el triángulo blanco invertido con borde rojo corresponde a la señal de “Ceder el paso”. A diferencia de otras versiones, no incorpora texto, ya que su forma permite que el mensaje sea reconocido de manera inmediata.

De acuerdo con la información difundida por Revista Semana, este diseño busca facilitar su comprensión sin depender del idioma. Por esa razón, su uso se ha extendido como un modelo de señalización internacional .

En qué lugares suele encontrarse esta señal

La función de esta señal es establecer cuál de los vehículos tiene prioridad cuando dos o más vías se cruzan. De esta manera, se busca evitar que distintos flujos de tránsito ingresen al mismo tiempo a una intersección.

Es habitual verla en cruces de calles, accesos a avenidas principales o puntos donde una vía secundaria desemboca en otra con mayor circulación.

Al llegar a uno de estos lugares, la recomendación es disminuir la velocidad, observar el tránsito y continuar la marcha únicamente cuando sea posible hacerlo sin interferir con los demás vehículos.

Qué sanciones existen por no respetar esta señal

El Código Nacional de Tránsito contempla sanciones para quienes incumplen las normas de circulación.

Según la información disponible, la multa tipo A.5 se aplica por desobedecer las normas de tránsito y corresponde a cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). En el caso específico de no respetar una señal de “Ceder el paso”, la infracción corresponde a la multa tipo C.30, cuya sanción equivale a treinta salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).