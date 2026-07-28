Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, muchos hogares se hacen la misma pregunta: ¿cómo mantener la casa cálida sin que la factura de luz suba mucho?

Ante la suba de tarifas y la necesidad de complementar la calefacción a gas, los equipos eléctricos se presentan como una solución inmediata. No obstante, no todos son iguales.

Entre las principales alternativas para calefaccionar el hogar —aire acondicionado, paneles convectores, estufas de cuarzo y caloventores—, una se destaca por ofrecer el mejor equilibrio entre consumo eléctrico, rendimiento y comodidad.

Caloventores

Es el más económico y fácil de conseguir, pero también el que más electricidad consume, con potencias que rondan los 2000 watts (W). Funciona a través de una resistencia eléctrica que se calienta al rojo vivo y un ventilador que expulsa el aire caliente de forma inmediata.

Dejarlo encendido una hora equivale a tener unas 40 lámparas LED de bajo consumo prendidas al mismo tiempo.

Como principales ventajas, se destacan por su capacidad para calefaccionar ambientes pequeños en pocos minutos. Además, son livianos, fáciles de transportar de un espacio a otro y se encuentran entre las opciones más económicas del mercado.

Así, los caloventores son ideales exclusivamente para calentar de forma muy rápida y puntual un ambiente pequeño, como un baño antes de una ducha, pero no son una solución para calefacción continua.

Estufa de cuarzo

Las estufas de cuarzo o halógenas son un clásico que ofrece una solución de calor inmediata.

Su funcionamiento difiere radicalmente de otros sistemas, ya que utilizan radiación infrarroja para calentar directamente los objetos y las personas que tienen enfrente, en lugar de calentar el aire del ambiente.

En términos de consumo, son una opción moderada, generalmente operando entre 800 y 1200 watts -dependiendo de cuántas “velas” o tubos se activen-, lo que las posiciona como una alternativa significativamente más económica.

Aunque brindan calor de forma inmediata, estas estufas no son la mejor opción para calefaccionar ambientes completos, ya que concentran el calor solo en la zona hacia la que apuntan.

Panel convector o vitroconvector

Los paneles convectores, también conocidos como vitroconvectores, se posicionaron como una de las opciones más populares del mercado.

Su principio de funcionamiento se basa en la convección. El aparato calienta el aire que pasa a través de sus resistencias internas y este, por volverse más liviano, asciende y se distribuye de manera uniforme por la habitación, mientras el aire más frío desciende para ser calentado a su vez, creando una circulación constante y suave.

Con potencias que suelen ir de los 600 a los 1500 watts , los paneles convectores se destacan por su eficiencia, especialmente en los modelos con termostato, que regulan la temperatura y optimizan el consumo eléctrico.

Además, son silenciosos, seguros y su superficie no alcanza temperaturas peligrosas. Si bien tardan más en calentar un ambiente desde cero, son ideales para mantener una temperatura estable durante varias horas, por lo que resultan una excelente opción para dormitorios, habitaciones infantiles y salas de estar.

Aire acondicionado

A pesar de que su costo inicial es, por lejos, el más elevado, el aire acondicionado en modo calor se corona como la opción más económica y eficiente para calefaccionar un hogar a largo plazo.

Su gran ventaja está en la tecnología de bomba de calor, que funciona de una forma diferente a los calefactores tradicionales.

En lugar de generar calor usando una resistencia eléctrica, que consume más energía, el equipo toma el calor del aire exterior y lo lleva al interior de la vivienda, incluso cuando hace frío.

La clave de su eficiencia está en que no genera calor, sino que lo toma del aire exterior y lo lleva al interior de la vivienda. Por eso, por cada kilowatt (kW) de electricidad que consume, un aire acondicionado moderno puede entregar entre 3 y 4 kW de calor, logrando un rendimiento muy superior al de una estufa eléctrica tradicional.

Esto permite reducir el consumo y gastar hasta un 75% menos que con calefactores que funcionan con resistencia. Además, calienta los ambientes de manera rápida y pareja y tiene la ventaja de servir también para refrigerar la casa en verano.

La principal desventaja es su precio inicial: comprar el equipo e instalarlo requiere una inversión mayor. Sin embargo, ese gasto se compensa con el ahorro a largo plazo.

Aire acondicionado, panel convector, estufa de cuarzo o caloventor: ¿cuál es el mejor para calefaccionar la casa?

El aire acondicionado frío-calor es la mejor opción para calefaccionar un hogar y reducir el consumo eléctrico a largo plazo.

Aunque requiere una mayor inversión inicial, su tecnología de bomba de calor permite aprovechar la energía del aire exterior y entregar más calor con menos electricidad que los equipos que funcionan con resistencia.

Los paneles convectores, las estufas de cuarzo y los caloventores pueden ser útiles para situaciones específicas, pero tienen un menor rendimiento energético cuando se busca mantener ambientes cálidos durante varias horas.