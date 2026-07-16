Qué significa la señal de tránsito con una flecha negra sobre un fondo amarillo y por qué es importante.

Las señales de tránsito cumplen un rol clave para prevenir accidentes y ordenar la circulación en rutas y autopistas.

Entre ellas está la señal preventiva P22, un cartel de fondo amarillo con una flecha negra que advierte sobre la incorporación de vehículos desde otro carril.

Qué es la señal P22 y qué advierte

Aunque suele pasar desapercibida para buena parte de los conductores, conocer su significado es clave para anticipar maniobras y circular con mayor seguridad, sobre todo en tramos donde confluyen dos flujos de tránsito.

La señal P22 pertenece al grupo de las preventivas, las que no imponen una obligación puntual sino que alertan sobre un cambio en las condiciones de la vía. Su función es avisar que, más adelante, otro carril se va a sumar a la calzada principal, generalmente desde un acceso, una rampa o un camino lateral.

Qué significa la señal de tránsito con una flecha negra sobre un fondo amarillo y por qué es importante. (Imagen ilustrativa) Generado con IA.

Esto implica que el conductor que ya circula por la vía principal va a compartir el espacio con vehículos que ingresan desde un costado, un movimiento que si no se anticipa puede derivar en maniobras bruscas o choques laterales.

Quién tiene prioridad al fusionarse los carriles

Acá aparece la duda más frecuente entre quienes manejan: cuando dos carriles se convierten en uno, no hay una regla automática que le dé la prioridad a uno de los dos flujos. La normativa de tránsito establece que, ante la ausencia de otra señalización específica, corresponde ceder el paso al que circula por la vía que continúa sin interrupción.

En la práctica, esto se traduce en una serie de conductas recomendadas:

Quien se incorpora debe adaptar su velocidad a la del tránsito ya existente antes de ingresar.

Quien ya circula por el carril principal debe facilitar el ingreso cuando el espacio lo permite, sin frenar de golpe.

Ninguno de los dos conductores debe acelerar para ganar el espacio , una conducta que multiplica el riesgo de colisión.

La alternancia, un vehículo de cada carril por vez, funciona como criterio informal más seguro en tramos muy transitados.

La señal P22 también cumple una función preventiva puertas adentro de las autopistas urbanas, donde los accesos suelen tener carriles de aceleración cortos. En esos casos, el margen para maniobrar es menor y la anticipación se vuelve todavía más importante.

Ignorar esta señal no constituye en sí misma una infracción, pero sí aumenta el riesgo de generar una situación de peligro para quien se incorpora y para quien ya circula por la vía. Por eso, reducir levemente la velocidad y prestar atención al espejo retrovisor apenas se detecta el cartel es la conducta más recomendable.

En conclusión, la señal P22 no es un cartel menor: avisa con anticipación un punto de fricción real entre dos flujos de tránsito, y saber leerla ayuda a evitar maniobras riesgosas antes de que ocurran.



