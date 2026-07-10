Qué significa la señal de tránsito que tiene un círculo rojo en el borde y otro blanco en el centro

La señal de tránsito R-100 con un círculo rojo en el borde y fondo blanco en el centro, sin ningún ícono en su interior, genera dudas frecuentes entre conductores. Sin embargo, su significado es claro dentro del sistema vial argentino.

Se trata de una señal de prohibición absoluta de circulación para todo tipo de vehículos . Es decir, indica que no está permitido avanzar en ese sentido bajo ninguna circunstancia, salvo excepciones específicas debidamente autorizadas.

Qué indica la señal de círculo rojo con fondo blanco

Esta señal de tránsito pertenece al grupo de señales reglamentarias, que son obligatorias y están establecidas por la normativa de Vialidad Nacional. Su función es ordenar el tránsito y prevenir riesgos.

Se trata de una señal de prohibición absoluta de circulación para todo tipo de vehículos. Generado con IA.

En este caso puntual, el cartel comunica:

Prohibido circular en ese tramo o sentido.

Restricción total para autos, motos, bicicletas y transporte pesado.

Puede aplicarse en calles, rutas, accesos o zonas especiales.

A diferencia de otras señales con pictogramas, esta es más general. No especifica el tipo de vehículo porque la prohibición alcanza a todos.

Suele colocarse en situaciones como:

Calles cortadas o cerradas al tránsito.

Accesos restringidos por obras.

Zonas peatonales.

Sectores con circulación controlada.

En este sentido, ignorarla puede generar no solo sanciones, sino también riesgos viales importantes.

Diferencias con otras señales similares y posibles multas

Es común confundir esta señal con la de “contramano”, que tiene un círculo rojo pero con una barra blanca horizontal en el centro. Esa indica que no se puede ingresar porque el sentido es opuesto.

La diferencia clave es:

Círculo rojo con fondo blanco vacío : prohibición total de paso.

Círculo rojo con barra blanca horizontal: sentido contrario.

No obstante, ambas son infracciones si no se respetan.

Según la normativa de tránsito vigente, incumplir estas señales puede derivar en:

Multas económicas , cuyo monto varía según la jurisdicción.

Descuento de puntos en la licencia (en distritos con scoring).

Posible retención del vehículo, en casos graves.

Además, en controles urbanos, especialmente en zonas de alta circulación como Capital Federal, estas infracciones suelen ser fiscalizadas con cámaras o agentes.

En conclusión, esta señal indica una prohibición total de avanzar, y respetarla es clave para evitar sanciones y garantizar la seguridad vial.