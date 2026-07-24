Multas y sanciones por romper señales de tránsito sin tener auto.

La mayoría de las personas asocia las multas de tránsito con exceder el límite de velocidad, estacionarse en un lugar prohibido o pasarse un semáforo en rojo. Sin embargo, existe una infracción que puede alcanzar incluso a quienes no tienen automóvil, motocicleta o licencia para conducir.

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece que cualquier persona que destruya, obstruya o deteriore la señalización vial puede ser sancionada por las autoridades y, además de la multa correspondiente, deberá hacerse responsable por los daños ocasionados.

Esto incluye peatones, ciclistas, motociclistas, pasajeros y automovilistas. Shutterstock

Se trata de una disposición poco conocida, pero que busca proteger uno de los elementos más importantes para la seguridad vial: las señales que permiten ordenar la circulación de peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

¿Qué dice la Ley de Movilidad?

La legislación capitalina considera que la señalización vial forma parte de la infraestructura indispensable para garantizar una movilidad segura.

Por ello, la Ley de Movilidad establece que las personas que destruyan, dañen, alteren o impidan el correcto funcionamiento de las señales de tránsito deberán responder por los daños ocasionados, además de las sanciones administrativas que correspondan.

Esto significa que la responsabilidad no recae únicamente sobre quienes conducen un vehículo.

No necesitas manejar para cometer esta infracción

Un aspecto que suele sorprender es que esta conducta puede ser cometida por cualquier persona.

Por ejemplo, podrían existir consecuencias administrativas cuando alguien:

Arranca una señal de tránsito.

Rompe un poste con indicaciones viales.

Pinta o grafitea una señal hasta volverla ilegible.

Coloca anuncios, lonas o publicidad que oculten un semáforo o una señal preventiva.

Daña deliberadamente un dispositivo de control vial.

En cualquiera de estos casos no importa si la persona iba caminando, en bicicleta o simplemente transitaba por la vía pública.

La infracción está relacionada con el daño causado a la infraestructura vial, no con la conducción de un automóvil.

Alexander Huang/Unsplash

¿Por qué es tan importante la señalización?

Las señales de tránsito tienen la función de advertir riesgos, indicar prioridades de paso, establecer límites de velocidad y orientar a quienes utilizan las vialidades.

Cuando una señal desaparece o deja de ser visible, aumenta el riesgo de accidentes.

Por ello, la Ley de Movilidad considera que proteger estos elementos forma parte de las obligaciones para mantener una circulación segura y ordenada.

Además de la multa, pueden cobrarte los daños

Otro detalle poco conocido es que la consecuencia no se limita a recibir una sanción administrativa.

La norma también establece que quien destruya, obstruya o deteriore la señalización deberá cubrir los daños ocasionados.

Es decir, la autoridad puede exigir el pago correspondiente para reparar o sustituir la infraestructura afectada, además de aplicar la sanción prevista en la legislación.

La autoridad también puede retirar obstáculos colocados en la vía pública

La propia Ley de Movilidad otorga facultades a las alcaldías para retirar objetos que obstaculicen el uso adecuado de la vía pública cuando hayan sido colocados sin autorización.

Incluso, los elementos retirados pueden considerarse bienes mostrencos y su destino quedará a decisión de la alcaldía correspondiente.

Esta disposición busca evitar que particulares bloqueen banquetas, carriles o espacios destinados a la circulación mediante objetos improvisados.

Qué quiere decir esta señal. Ilustración Canva

La movilidad es responsabilidad de todos

Aunque el nombre de la norma haga pensar que únicamente regula a los conductores, la Ley de Movilidad establece obligaciones para todas las personas que utilizan la vía pública.

Esto incluye peatones, ciclistas, motociclistas, pasajeros y automovilistas.

Por esa razón, afectar la señalización vial puede generar consecuencias legales aun cuando la persona nunca haya tramitado una licencia de conducir o ni siquiera sea propietaria de un vehículo.

“Quien ocasione algún daño o perjuicio a la infraestructura para la movilidad deberá cubrir el pago correspondiente por los daños causados”, indica Artículo 197 en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.

Antes de alterar una señal de tránsito, colocar un anuncio sobre ella o dañarla deliberadamente, conviene recordar que las autoridades pueden imponer una sanción y exigir el pago de los daños ocasionados, ya que la infraestructura vial forma parte de los bienes destinados a proteger la seguridad de todas las personas que transitan por la ciudad.