Por qué nunca deberías bajar la persiana al 100% por la noche y dejarla abierta unos centímetros, según expertos.

Bajar la persiana hasta el fondo antes de dormir parece lo más lógico: oscuridad total, sin ruido, sin luz.

Sin embargo, los expertos en sueño y cronobiología advierten que esa costumbre puede estar jugándote en contra sin que te des cuenta.

La recomendación es dejar unos centímetros de espacio entre la persiana y el alféizar de la ventana.

Un gesto mínimo que, según los especialistas, marca una diferencia real en la calidad del descanso.

Qué le pasa al cerebro cuando despertás en total oscuridad

El cuerpo humano está programado para despertarse con luz natural. Esa luz envía una señal directa al cerebro de que llegó el momento de activarse. Cuando el cuarto está completamente a oscuras, esa señal no llega.

Por qué nunca deberías bajar la persiana al 100% por la noche y dejarla abierta unos centímetros, según expertos.

El resultado es conocido: suena el despertador, pero el cerebro no registra que es de mañana. Eso genera una mayor sensación de fatiga, confusión al levantarse y, en muchos casos, dolor de cabeza persistente.

El proceso se llama inercia del sueño y se intensifica cuando no hay ningún estímulo lumínico que acompañe el despertar. Cuanto más abrupto es el corte entre el sueño y la vigilia, más cuesta arrancar el día.

El truco de los pocos centímetros que cambia todo

No hace falta levantar toda la persiana. Basta con dejar una apertura mínima, de entre 3 y 5 centímetros, para que la habitación empiece a iluminarse de forma gradual antes de que suene la alarma.

Ese ingreso paulatino de luz prepara al cerebro con anticipación y facilita el despertar de forma natural, sin el sacudón brusco de pasar de la oscuridad total al día.

Además, ese pequeño espacio tiene otro beneficio concreto en los meses más calurosos:

Permite la circulación del aire durante la noche.

Baja la temperatura del ambiente sin necesidad de aire acondicionado.

Reduce la sensación de encierro que se acumula en cuartos cerrados.

Cuándo sí conviene bajarla del todo

Hay situaciones en las que la oscuridad total es necesaria:

Personas con insomnio severo.

Trabajadores nocturnos que duermen de día.

Los que son muy sensibles a cualquier estímulo externo.

Para esos casos, la alternativa recomendada es un despertador con luz de simulación solar, que emite de forma progresiva un resplandor similar al amanecer y cumple la misma función que la persiana entreabierta.

Durante las horas más intensas del día, en cambio, lo correcto es bajarla al máximo para impedir que el calor entre al ambiente. La clave está en entender que la persiana no tiene una sola posición correcta para todo el día.

El pequeño gesto de dejar ese espacio mínimo al acostarse puede ser la diferencia entre despertarse descansado o arrastrar cansancio desde la primera hora.