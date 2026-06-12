Impensado | Dormir con la persiana totalmente baja puede afectar tu descanso y hacer que despiertes más cansado

Bajar completamente la persiana antes de dormir es uno de los hábitos más extendidos en España. Muchas personas buscan bloquear la luz exterior, reducir los ruidos de la calle y descansar en una habitación totalmente oscura.

Sin embargo, especialistas en descanso y bienestar advierten que dormir con oscuridad absoluta podría afectar negativamente la forma en que el cerebro se despierta cada mañana.

Los expertos recomiendan dejar la persiana ligeramente abierta durante la noche para permitir la entrada de una pequeña cantidad de luz natural al amanecer, algo que favorece un despertar más progresivo y menos brusco.

Impensado | Dormir con la persiana totalmente baja puede afectar tu descanso y hacer que despiertes más cansado. Foto: Magnific.

Por qué recomiendan no bajar completamente la persiana al dormir

Aunque dormir en una habitación totalmente oscura parece beneficioso, los especialistas sostienen que puede generar un problema importante al despertar.

El cerebro necesita señales naturales para entender cuándo es momento de salir del sueño y comenzar el día. La luz solar cumple precisamente esa función, ya que reduce progresivamente la producción de melatonina y activa el reloj biológico.

Cuando una persona duerme con la persiana totalmente bajada, el dormitorio permanece completamente oscuro incluso después de sonar la alarma. Eso provoca, según los expertos, “señales contradictorias” en el cerebro.

El sonido del despertador indica que es hora de levantarse, pero la ausencia de luz hace que el organismo siga interpretando que todavía es de noche.

Como consecuencia, muchas personas sienten más cansancio, fatiga, dificultad para salir de la cama e incluso dolores de cabeza al comenzar el día.

Qué beneficios tiene dejar la persiana apenas abierta

Los especialistas recomiendan dejar algunos centímetros de espacio entre las lamas de la persiana y el alféizar de la ventana.

No hace falta abrir completamente la persiana. Una pequeña entrada de luz natural ya resulta suficiente para ayudar al cuerpo a despertarse de forma más gradual.

Según los expertos, este hábito puede aportar varios beneficios durante las primeras horas del día. Entre ellos destacan una mayor sensación de energía al despertar y una reducción del cansancio matutino.

Además, la luz tenue del amanecer contribuye a mejorar el estado de ánimo y favorece un despertar más natural. Dormir con la persiana ligeramente abierta también resulta importante durante el verano, especialmente en países cálidos como España.

Durante las noches calurosas, permitir una mínima ventilación ayuda a refrescar el interior de la vivienda y mejora el descanso. Los especialistas recuerdan además que las persianas deberían permanecer más bajas durante las horas centrales del día para bloquear el calor exterior.

La alternativa para quienes necesitan oscuridad total

A pesar de las recomendaciones, muchas personas aseguran que solo pueden dormir correctamente en completa oscuridad. Para esos casos, los especialistas proponen una alternativa que ganó popularidad en los últimos años: los despertadores con simulación de amanecer.

Estos dispositivos emiten una luz progresiva minutos antes de la alarma para imitar el efecto de la salida del sol. Al mismo tiempo, incorporan sonidos suaves que buscan reproducir un despertar más natural y menos agresivo.

Según los expertos, esta combinación de luz y sonido ayuda al cerebro a activarse de forma gradual.

Los especialistas destacan que estos despertadores permiten mantener la habitación completamente oscura durante la noche sin perder los beneficios de un despertar progresivo.

Entre las ventajas más mencionadas aparecen una mayor sensación de descanso, más energía durante la mañana y una mejor adaptación a rutinas tempranas.

También se consideran especialmente útiles durante el invierno, cuando amanece más tarde y la luz natural tarda más en entrar en las viviendas.