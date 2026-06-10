Se viene un diluvio histórico con 96 horas de fuertes tormentas | Se esperan ráfagas de viento, granizo y hasta 60 mm de lluvias: las provincias afectadas

Confirmado y oficial | El Gobierno decretó feriado para el lunes 15 de junio y habrá un nuevo fin de semana largo

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas y viento fuerte que se extenderán durante al menos 96 horas, con lluvias intensas y ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. El mal tiempo se mantendría, al menos, hasta el sábado, según los últimos informes oficiales.

El pronóstico anticipa un escenario complejo, con precipitaciones persistentes, momentos de nevadas y ráfagas de viento sostenido. Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación y posibles interrupciones en servicios, especialmente en zonas bajas de la ciudad y áreas rurales cercanas.

Se viene un diluvio histórico con 96 horas de fuertes tormentas en el sur del país

De acuerdo a la información difundida, parte de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego quedarán bajo un período prolongado de inestabilidad climática, en la zona de la Cordillera.

Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego quedarán bajo un período prolongado de inestabilidad climática, en la zona de la Cordillera. Servicio Meteorológico Nacional.

No se trata de una tormenta aislada, sino de un sistema que traerá lluvias continuas, sin mejoras y sin una estabilización clara en el corto plazo. Es más, el clima inestable se extenderá a distintas zonas de la Patagonia.

Santa Cruz : alerta amarilla por nevadas y fuertes ráfagas de viento.

Chubut : alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento .

Tierra del Fuego: alerta amarilla por nevadas y fuertes ráfagas de viento.

Cabe destacar que en la zona cordillerana del país también hay alertas amarillas.

Mendoza : alerta amarilla por nevadas.

San Juan : alerta amarilla por nevadas y fuertes ráfagas de viento,

La Rioja : alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento

Catamarca: hay alertas por fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Así estará el clima en la zona cordillerana de la Argentina. Servicio Meteorológico Nacional

Alerta del SMN y recomendaciones para la Cordillera

El SMN mantiene alertas meteorológicas activas para Mendoza y Neuquén, lo que implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño.

En este contexto, se aconseja evitar actividades al aire libre, asegurar elementos sueltos en patios y balcones, y no circular por calles inundadas.

Además, se pide especial atención a quienes deban viajar por rutas, ya que la combinación de lluvias intensas y viento fuerte puede reducir la visibilidad y volver peligrosa la conducción.

Estas provincias, sobre todo, sus zonas cordilleranas, se preparan para varios días marcados por el mal tiempo y la cautela.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

En tanto, este fin de semana el clima en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional, será de la siguiente manera: