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El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas y viento fuerte que se extenderán durante al menos 96 horas, con lluvias intensas y ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. El mal tiempo se mantendría, al menos, hasta el sábado, según los últimos informes oficiales.
El pronóstico anticipa un escenario complejo, con precipitaciones persistentes, momentos de nevadas y ráfagas de viento sostenido. Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación y posibles interrupciones en servicios, especialmente en zonas bajas de la ciudad y áreas rurales cercanas.
Se viene un diluvio histórico con 96 horas de fuertes tormentas en el sur del país
De acuerdo a la información difundida, parte de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego quedarán bajo un período prolongado de inestabilidad climática, en la zona de la Cordillera.
No se trata de una tormenta aislada, sino de un sistema que traerá lluvias continuas, sin mejoras y sin una estabilización clara en el corto plazo. Es más, el clima inestable se extenderá a distintas zonas de la Patagonia.
- Santa Cruz: alerta amarilla por nevadas y fuertes ráfagas de viento.
- Chubut: alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento.
- Tierra del Fuego: alerta amarilla por nevadas y fuertes ráfagas de viento.
Cabe destacar que en la zona cordillerana del país también hay alertas amarillas.
- Mendoza: alerta amarilla por nevadas.
- San Juan: alerta amarilla por nevadas y fuertes ráfagas de viento,
- La Rioja: alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento
- Catamarca: hay alertas por fuertes lluvias y ráfagas de viento.
Alerta del SMN y recomendaciones para la Cordillera
El SMN mantiene alertas meteorológicas activas para Mendoza y Neuquén, lo que implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño.
En este contexto, se aconseja evitar actividades al aire libre, asegurar elementos sueltos en patios y balcones, y no circular por calles inundadas.
Además, se pide especial atención a quienes deban viajar por rutas, ya que la combinación de lluvias intensas y viento fuerte puede reducir la visibilidad y volver peligrosa la conducción.
Estas provincias, sobre todo, sus zonas cordilleranas, se preparan para varios días marcados por el mal tiempo y la cautela.
Cómo estará el clima en Buenos Aires
En tanto, este fin de semana el clima en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional, será de la siguiente manera:
- Miércoles 10: máxima de 15°C, mínima de 9°C con neblina por la mañana, nublado por la tarde y lluvias aisladas.
- Jueves 11: máxima de 17°C, mínima de 10°C con neblinas durante la mañana, algo nublado durante la tarde y parcialmente nublado durante la noche.
- Viernes12: máxima de 17°C, mínima de 8°C con neblina durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde noche.