Se viene una tormenta de viento histórica por más de 48 horas: nevadas intensas y ráfagas de más de 60 km/h.

En esta noticia Cómo estará el clima en parte de la Patagonia según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó condiciones meteorológicas adversas para este viernes 12 de junio en gran parte de la Patagonia argentina.

Cinco provincias se encuentran bajo alertas activas por nevadas intensas y vientos fuertes que podrían dificultar la circulación y afectar actividades al aire libre.

Según el informe oficial, las zonas más comprometidas son las áreas cordilleranas del sur del país, donde se esperan acumulaciones importantes de nieve y ráfagas de viento que pueden superar los 60 km/h.

Cómo estará el clima en parte de la Patagonia según el Servicio Meteorológico Nacional

Santa Cruz: alerta amarilla por nevadas y alerta naranj a por vientos .

Tierra del Fuego: alerta amarilla por viento .

Neuquén: alerta amarilla por nevada y alerta naranja por nevadas .

Río Negro: alerta amarilla por nevadas .

Chubut: alerta amarilla por viento.

Los alertas amarillos y naranja del Servicio Meteorológico Nacional. Servicio Meteorológico Nacional

En el caso de las provincias con alerta amarilla por viento, las ráfagas, según la advertencia, podrían superar los 60km/h, es decir, se debe circular con precaución al salir del hogar.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional según el tipo de alerta

El SMN emitió una serie de recomendaciones según el tipo de fenómeno meteorológico en cada provincia.

Ante alerta por nevadas (amarilla y naranja), el organismo sugiere:

Evitar actividades al aire libre y salir solo si es imprescindible.

Circular únicamente con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, y llevar siempre una pala.

Revisar el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarse de que puedan soportar la acumulación de nieve, y retirar la nieve acumulada.

Ventilar los ambientes para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Tener suficientes alimentos no perecederos, agua potable para al menos tres días y carga en el celular.

Seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma.

Ante alerta por vientos fuertes (amarilla), el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, y cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Qué significa la alerta amarilla y la alerta naranja, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional utiliza un sistema de colores para indicar la intensidad de los fenómenos meteorológicos y el nivel de riesgo para la población.

La alerta amarilla por viento implica circulación del oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 km/h.

La alerta amarilla por nieve, por su parte, indica nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros, y de 5 a 10 centímetros en áreas de meseta.

Cuando el nivel sube a naranja, la situación es más crítica.

El alerta naranja por nevada implica nevadas fuertes con acumulados de entre 40 y 60 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual en algunas zonas. Este nivel exige mayor precaución y puede derivar en cortes de rutas y dificultades serias en la comunicación entre localidades.

Ante cualquier duda, se recomienda consultar el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional en smn.gob.ar para mantenerse actualizado con la información del clima.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera:

Así estará el clima en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional. Servicio Meteorológico Nacional