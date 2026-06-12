Poner arroz debajo de la cama | Para qué sirve y por qué cada vez más gente lo hace . Foto (IA)

Puede sonar raro a primera vista, pero poner arroz debajo de la cama es una práctica que tiene seguidores en distintas partes del mundo.

Algunos lo hacen por tradición, otros por convicción propia y muchos porque lo probaron y notaron resultados. ¿Pero qué hay detrás de este hábito?

El arroz como absorbente natural de humedad

Una de las explicaciones más concretas y respaldadas tiene que ver con las propiedades físicas del arroz crudo.

El grano es higroscópico, lo que significa que absorbe la humedad del ambiente de forma natural. En habitaciones donde la ventilación es escasa o donde se acumula humedad (algo muy común en departamentos de planta baja o en épocas de lluvia), colocar un recipiente con arroz puede ayudar a reducir ese exceso de vapor en el aire.

El grano es higroscópico, lo que significa que absorbe la humedad del ambiente de forma natural. Foto (Archivo)

Este mismo principio es el que lleva a mucha gente a meter el celular mojado en un recipiente con arroz: no es un mito, el grano efectivamente capta la humedad cercana.

Aplicado al dormitorio, puede ser una alternativa casera y económica frente a los deshumidificadores eléctricos, aunque con un alcance más limitado.

La mirada de la energía y las tradiciones populares

Más allá de lo científico, el arroz debajo de la cama tiene un lugar importante en distintas tradiciones populares y prácticas de bienestar energético. En algunas culturas latinoamericanas y asiáticas, se lo asocia con la abundancia, la protección del hogar y la atracción de energía positiva hacia el espacio donde se duerme.

El grano es higroscópico, lo que significa que absorbe la humedad del ambiente de forma natural. Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa

Quienes lo practican desde esta perspectiva suelen colocar el arroz en un recipiente de vidrio o en una bolsita de tela, a veces acompañado de sal gruesa u otros elementos.

La idea es que el grano actúa como un imán que capta las energías densas del ambiente y protege el descanso de quienes duermen en esa habitación.

Estos son los usos más frecuentes que se le atribuyen al arroz debajo de la cama:

Absorber humedad en ambientes cerrados o mal ventilados.

Atraer abundancia según tradiciones populares de distintas culturas.

Proteger el descanso y generar un ambiente energéticamente más limpio.

Repeler insectos en algunas versiones del ritual, combinado con hierbas.

Estabilizar el ambiente en hogares con problemas de condensación.

¿Cada cuánto hay que cambiarlo?

Si se usa con fines de absorción de humedad, lo recomendable es reemplazar el arroz cada dos o tres semanas, porque pierde efectividad a medida que se satura.

Si el objetivo es energético, muchas personas lo renuevan en luna nueva o cada mes.

En cualquier caso, el arroz usado no debería cocinarse ni consumirse después.