Dormir poco ya dejó de ser solamente una cuestión de cansancio. La psicóloga y especialista en sueño Nuria Roure advirtió que descansar menos de seis horas por noche de forma crónica puede reducir hasta un 30% la capacidad cognitiva, un impacto que afecta directamente la memoria, la atención y la toma de decisiones.

En un contexto donde cada vez más personas naturalizan dormir mal por trabajo, estrés o exceso de pantallas, la especialista alertó que el cerebro empieza a funcionar “en modo supervivencia” mucho antes de que aparezcan síntomas evidentes.

Qué le pasa al cerebro cuando una persona duerme poco

Según explicó Roure, dormir menos de seis horas durante períodos prolongados altera funciones clave del cerebro vinculadas con la concentración, la creatividad y la rapidez mental.

Uno de los mayores problemas es que muchas personas creen haberse “acostumbrado” a dormir poco, cuando en realidad el deterioro cognitivo sigue avanzando silenciosamente.

Las consecuencias de dormir poco en la noche.

La falta de descanso impacta especialmente sobre la corteza prefrontal, una de las áreas responsables del razonamiento y el control emocional.

La especialista también aseguró que el déficit de sueño modifica la manera en que el cerebro procesa la información y puede volver más impulsivas las decisiones cotidianas.

Roure: “Dormir cuatro horas es como tomar seis cervezas”

No es la primera vez que Roure genera repercusión por sus advertencias sobre el descanso. Meses atrás, la experta aseguró que dormir apenas cuatro horas produce un deterioro comparable al de una persona que tomó seis cervezas.

La explicación tiene que ver con la pérdida de capacidad de reacción, atención y coordinación después de muchas horas despierto. Incluso algunos especialistas comparan la privación de sueño con los efectos del alcohol sobre el cerebro.

La falta de sueño no solo afecta el humor o la energía. Diversos especialistas remarcan que dormir mal reduce el rendimiento laboral, perjudica la productividad y aumenta los errores en tareas cotidianas.

Algunos estudios recientes incluso vinculan el mal descanso con un envejecimiento más acelerado y con mayores dificultades para sostener la concentración durante el día.

Cuántas horas hay que dormir, según los expertos

Aunque las necesidades pueden variar según la edad y cada persona, la mayoría de los especialistas coincide en que los adultos deberían dormir entre siete y ocho horas por noche para mantener un buen funcionamiento físico y mental.

Además de la cantidad, también influye la calidad del sueño. Mantener horarios regulares, evitar pantallas antes de dormir y reducir el consumo de cafeína durante la noche son algunas de las recomendaciones más repetidas por los expertos en descanso.