Los argentinos que tengan previsto viajar al exterior deben prestar especial atención a la documentación migratoria, ya que contar con un pasaporte válido y en buenas condiciones es uno de los primeros requisitos para poder atravesar los controles de frontera.

Tanto México como España establecen requisitos específicos para los viajeros extranjeros. Por eso, antes de organizar el viaje, es fundamental comprobar que el pasaporte esté vigente, actualizado y en buen estado , además de contar con la documentación que pueda ser solicitada para demostrar el motivo y las condiciones de la estadía.

Qué necesitan los argentinos para ingresar a México

Para ingresar a México es indispensable presentar un pasaporte argentino vigente, sin excepción.

La legislación mexicana no establece una temporalidad mínima específica, aunque algunas aerolíneas pueden exigir que tenga al menos seis meses de validez para permitir el embarque.

Además, el DNI argentino no es aceptado como documento de viaje para ingresar a México. La autoridad migratoria puede solicitar documentación adicional para comprobar el motivo del viaje, como:

Boleto aéreo de entrada y salida.

Reserva de hotel, hospedaje o carta de invitación.

Itinerario, tours u otras reservas.

Comprobantes de solvencia económica.

Carta de la empresa si el viaje es por motivos laborales.

Documentación de instituciones educativas si corresponde.

Imagen ilustrativa IA Gemini

Qué requisitos deben cumplir los argentinos para viajar a España

España también exige que los extranjeros ingresen con un pasaporte o documento de viaje válido y vigente.

En el caso del pasaporte, debe tener una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del espacio Schengen y haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada.

Las autoridades pueden solicitar otra documentación