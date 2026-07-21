La vigencia del pasaporte puede ser clave para ingresar o salir del territorio.

Confirmado | Los aeropuertos de Brasilia, Asunción, Montevideo y Santiago bloquearán la entrada y salida del país a quienes posterguen la renovación del pasaporte

Los aeropuertos internacionales de Brasilia, Asunción, Montevideo y Santiago de Chile aplican controles estrictos sobre la documentación de los pasajeros que realizan viajes al exterior. Quienes intenten movilizarse con un pasaporte vencido o que no cumpla con los requisitos exigidos pueden enfrentar restricciones para abordar vuelos o ingresar a determinados países.

Aunque las condiciones pueden variar según la nacionalidad del viajero y el destino, las aerolíneas y las autoridades migratorias revisan la validez del documento antes de permitir la salida del territorio. Por esta razón, las personas que posterguen la renovación del pasaporte podrían encontrarse con dificultades al momento de viajar.

¿Qué pasa si un pasajero llega al aeropuerto con el pasaporte vencido?

En los aeropuertos internacionales, el primer filtro suele estar a cargo de las aerolíneas, que verifican que el pasajero tenga la documentación necesaria antes de entregar la autorización de embarque.

Si el pasaporte está vencido y el destino exige un documento vigente, la compañía aérea puede negar el abordaje para evitar inconvenientes con las autoridades migratorias del país de llegada.

Además, durante el control migratorio, los funcionarios pueden impedir la salida o el ingreso cuando el viajero no cumple con los requisitos establecidos para cruzar la frontera.

Los aeropuertos de Brasilia, Asunción, Montevideo y Santiago bloquearán la entrada y salida del país a quienes posterguen la renovación del pasaporte. Representación creada con IA - El Cronista Colombia

¿Qué requisitos exige Brasil para viajar con pasaporte vigente?

En Brasil, los viajeros extranjeros deben presentar un pasaporte válido para ingresar al país, salvo los casos en los que existan acuerdos regionales que permitan utilizar otros documentos de identificación.

El aeropuerto internacional de Brasilia, uno de los principales puntos de conexión aérea del país, mantiene controles migratorios para verificar que los pasajeros cuenten con documentación válida antes de sus desplazamientos internacionales.

Para los ciudadanos brasileños que viajan hacia otros destinos, la exigencia del pasaporte depende del país de llegada. En muchos casos, los destinos internacionales solicitan que el documento tenga una vigencia mínima antes de autorizar el ingreso.

¿Qué ocurre en Paraguay si el pasaporte está vencido?

Paraguay también establece controles migratorios para los pasajeros que ingresan o salen del territorio nacional.

En el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ubicado en Asunción, las autoridades verifican que los viajeros internacionales presenten la documentación correspondiente para realizar el cruce fronterizo.

Los pasajeros que pretendan viajar con un pasaporte vencido pueden tener inconvenientes durante el proceso de embarque o en los controles migratorios, especialmente cuando el destino requiere un documento vigente.

Los ciudadanos de países integrantes del Mercosur y asociados pueden acceder a ciertas facilidades de movilidad regional utilizando documentos de identidad habilitados, pero para viajes hacia otros continentes normalmente es necesario contar con un pasaporte válido.

¿Montevideo puede impedir la salida de pasajeros con pasaporte vencido?

Uruguay mantiene controles migratorios en sus principales terminales aéreas, incluido el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo.

Las autoridades uruguayas solicitan a los pasajeros internacionales presentar la documentación requerida según su nacionalidad y el país al que se dirigen.

Cuando un viajero no cuenta con un pasaporte válido para el destino final, la aerolínea puede impedir el embarque y las autoridades migratorias pueden restringir el movimiento hasta que se cumplan las condiciones necesarias.

Al igual que ocurre en otros países de la región, existen acuerdos que permiten a ciudadanos sudamericanos viajar dentro de ciertos territorios utilizando documentos nacionales de identidad, aunque esto no aplica para todos los destinos.

¿Qué exige Chile para ingresar o salir del país con pasaporte?

Chile cuenta con controles migratorios en aeropuertos internacionales como el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, donde se revisa la documentación de los pasajeros antes de permitir el ingreso o la salida del territorio.

Los viajeros extranjeros deben presentar un pasaporte vigente u otro documento aceptado según los acuerdos internacionales correspondientes.

Para quienes viajan desde Chile hacia otros países, la vigencia del pasaporte dependerá de las normas del destino. Algunos gobiernos solicitan que el documento tenga varios meses de validez restante para autorizar la entrada.

Por esta razón, las autoridades recomiendan revisar con anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte y realizar la renovación antes del viaje.

¿Qué documentos revisan los aeropuertos antes de un viaje internacional?

Antes de autorizar un vuelo internacional, las aerolíneas y los organismos migratorios suelen verificar diferentes documentos y requisitos del pasajero.

Entre los principales controles se encuentran: