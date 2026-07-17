El equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales ha dado un paso definitivo hacia la inclusión en el ámbito de la identificación civil con el pasaporte. En un mundo globalizado, los documentos de viaje no solo representan una llave de acceso fronterizo, sino también el reflejo del respeto de un Estado hacia la identidad e integridad de sus ciudadanos.

En este sentido, la flexibilización de los criterios para la captura de fotografías oficiales de los pasaportes se consolida como una tendencia internacional irreversible, donde la libertad de culto y la seguridad biométrica demuestran no ser conceptos excluyentes.

Bajo esta premisa, diversas naciones han comenzado a actualizar sus rígidas normativas burocráticas para evitar interpretaciones discriminatorias por parte de los funcionarios de migración.

Precios en dólares del pasaporte México Shutterstock

La premisa fundamental de este cambio global sostiene que, siempre y cuando los rasgos esenciales del rostro permanezcan completamente visibles para los sistemas de reconocimiento biométrico y el ojo humano, no existe justificación legal sólida para forzar a los ciudadanos a desprenderse de elementos identitarios o religiosos de carácter obligatorio para sus conciencias, tales como el velo islámico o hiyab.

El fallo de la Suprema Corte: libertad religiosa en el pasaporte mexicano

El núcleo de esta transformación en el país latinoamericano se originó a partir de una resolución histórica del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El máximo tribunal constitucional resolvió de manera favorable dos asuntos clave (Amparos en Revisión 499/2024 y 418/2025) promovidos por mujeres de Chihuahua y de la Ciudad de México.

A ambas ciudadanas se les había condicionado la expedición de sus pasaportes al retiro del hiyab por parte del personal de las oficinas institucionales, bajo el argumento de que debían aparecer con la cabeza totalmente descubierta, ignorando que dicha prenda respeta plenamente la visibilidad del óvalo facial.

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El Pleno de la SCJN determinó de manera unánime que la vulneración a la libertad religiosa y al derecho a la no discriminación no radicaba en el texto del Reglamento de Pasaportes, sino en la aplicación dogmática e inflexible de la autoridad administrativa.

Los ministros concluyeron que es perfectamente viable armonizar los fines legítimos de identificación del Estado con la protección de las convicciones espirituales. Por lo tanto, aunque la regla general de tomar la fotografía con la cabeza descubierta permanece vigente, se fijó una excepción obligatoria: se debe permitir el uso de indumentaria religiosa en la imagen, siempre que esta no cubra ni obstaculice las facciones del rostro.

La Corte Suprema dictó un veredicto trascendental que transformará para siempre los pasaportes en México (foto: archivo).

Precedentes internacionales: los modelos consolidados de Canadá y el Reino Unido

Con esta resolución, México se suma formalmente a la vanguardia regulatoria internacional en la que ya se encuentran firmemente posicionados países como Canadá y el Reino Unido.

Estas naciones anglosajonas modificaron sus manuales de identidad hace años, implementando políticas públicas que permiten a sus ciudadanos portar hiyabs, turbantes, kipás u otras prendas religiosas en las fotografías de sus documentos oficiales de viaje.

La Suprema Corte de Justicia sentenció a favor de las mujeres y ya no será necesario demostrar los años de convivencia para obtener una pensión por viudez. Suprema Corte de Justicia Nacional

La experiencia acumulada por sus agencias fronterizas demuestra que la inclusión de estos elementos no afecta en absoluto los altos estándares de seguridad aeroportuaria exigidos a nivel global.

En el caso canadiense y británico, las directrices gubernamentales especifican con absoluta claridad que la única restricción real es que la indumentaria no genere sombras ni tape los ojos, la nariz, la boca o el mentón, garantizando la funcionalidad de los sistemas de escaneo digital.

Así, las fotos de los pasaportes en estos tres países compartirán ahora un estándar visual común: rostros completamente descubiertos y reconocibles desde la frente hasta la barbilla, pero enmarcados con orgullo por la diversidad cultural y religiosa de sus respectivos portadores.