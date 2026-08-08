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Muchos Smart TV, o televisores inteligentes, cuentan con funciones ocultas que permiten resolver fallas habituales sin necesidad de recurrir a un técnico. Una de las más útiles consiste en mantener presionado el botón Power durante algunos segundos, ya que en numerosos modelos esta acción permite llevar a cabo un procedimiento esencial.

Aunque la mayoría de los usuarios solo utiliza el botón de encendido para prender o apagar el televisor, en muchos equipos también sirve para ejecutar un reinicio rápido que cierra procesos en segundo plano y corrige errores temporales del software . Este sencillo truco puede mejorar el funcionamiento del dispositivo cuando comienza a volverse lento, se congela o presenta fallas inesperadas.

Sin embargo, el comportamiento puede variar según la marca y el modelo del dispositivo ya que en algunos Smart TV el reinicio se realiza al mantener presionado el botón del control remoto, mientras que en otros es necesario utilizar el botón físico del televisor. Por eso, es recomendable consultar el manual del fabricante antes de realizar esta acción.

¿Para qué sirve mantener presionado el botón Power del televisor?

Mantener presionado el botón Power durante aproximadamente tres segundos puede iniciar un reinicio del sistema en numerosos televisores inteligentes. A diferencia de apagar y volver a encender el equipo de manera tradicional, este procedimiento cierra procesos internos y vuelve a cargar el sistema operativo, algo que puede mejorar el funcionamiento general del dispositivo.

Este tipo de reinicio suele recomendarse cuando el televisor presenta pequeños errores de software, como aplicaciones que dejan de responder, menús que tardan en abrirse o fallas ocasionales en la conexión. Al tratarse de un reinicio suave, no elimina configuraciones, cuentas ni aplicaciones instaladas.

Este procedimiento puede ayudar cuando el Smart TV funciona lento, una aplicación se congela o aparecen errores temporales. (Fuente: Shutterstock)

Cuándo conviene reiniciar un Smart TV con el botón Power

El reinicio mediante el botón Power puede ser una solución rápida cuando el televisor comienza a funcionar con lentitud después de varias horas de uso. También resulta útil si alguna aplicación de streaming se congela, la interfaz responde con retraso o el equipo presenta fallas temporales de imagen o sonido.

Otra situación en la que puede ser recomendable realizar este procedimiento es después de una actualización del sistema operativo. En algunos casos, reiniciar el televisor ayuda a que los cambios se apliquen correctamente y a que el dispositivo recupere un funcionamiento más estable sin necesidad de restaurarlo de fábrica.

¿Este truco funciona en todos los televisores?

No todos los televisores reaccionan de la misma manera al mantener presionado el botón Power. La función depende del fabricante, del sistema operativo y de la versión del software instalada. En algunas marcas, esta acción activa un reinicio del sistema, mientras que en otras simplemente apaga el equipo o no genera ningún cambio adicional.

Por ese motivo, es importante revisar las instrucciones del fabricante antes de utilizar este método. Marcas como Samsung, LG, Sony, TCL o Hisense pueden ofrecer funciones similares, aunque el tiempo que debe mantenerse presionado el botón y la forma de ejecutar el reinicio pueden variar entre modelos.

Qué hacer si el reinicio con el botón Power no soluciona el problema

Si el televisor continúa presentando fallas después del reinicio, existen otras alternativas antes de pensar en una reparación. Una de ellas consiste en apagar el equipo, desconectarlo de la corriente durante algunos minutos y volver a encenderlo para completar un ciclo de alimentación.

Si el inconveniente persiste, conviene verificar si hay actualizaciones de software pendientes, revisar la conexión a internet o, como última opción, restaurar el televisor a los valores de fábrica. Esta medida elimina configuraciones personalizadas, por lo que solo debería utilizarse cuando los problemas no puedan resolverse mediante un reinicio simple.