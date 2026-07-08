Usar una conexión por cable Ethernet en lugar de Wi-Fi. Es la forma más efectiva de disminuir la latencia.

Con la llegada del Mundial 2026, miles de aficionados buscan la mejor manera de disfrutar cada partido de fútbol desde casa. Además de contar con una buena conexión a internet o una señal estable, el televisor también ofrece funciones que pueden mejorar notablemente la experiencia de visualización.

Muchos Smart TV incluyen un ajuste específico diseñado para las transmisiones deportivas. Esta función optimiza automáticamente distintos parámetros de imagen y sonido para que las jugadas se aprecien con mayor claridad, incluso en los momentos de mayor velocidad dentro del campo de juego.

Activar esta configuración puede marcar la diferencia durante un encuentro de fútbol, ya que ayuda a reducir el desenfoque, mejora el contraste y ofrece una experiencia más inmersiva para seguir cada detalle del partido.

Modo Fútbol en el Smart TV: qué es y para qué sirve

El llamado Modo Fútbol o Modo Deportes es una configuración disponible en numerosos televisores inteligentes que adapta el funcionamiento de la pantalla a las características propias de las transmisiones deportivas con el objetivo de ofrecer una imagen más fluida y un sonido optimizado para eventos en vivo.

Cuando esta función se encuentra activa, el televisor ajusta automáticamente aspectos como la nitidez, el contraste, la temperatura del color y el procesamiento del movimiento. Gracias a estos cambios, resulta más sencillo distinguir la trayectoria del balón, identificar a los jugadores y seguir las acciones rápidas sin que aparezcan efectos de desenfoque.

En algunos modelos, además, también mejora el audio para resaltar el ambiente del estadio y la narración del encuentro. (Fuente: Representación creada con IA) Shutterstock

Cómo activar el Modo Fútbol en un Smart TV paso a paso

La ubicación de esta herramienta puede variar según la marca y el sistema operativo del televisor, aunque el procedimiento suele ser muy similar en la mayoría de los equipos. Generalmente, basta con acceder al menú de configuración utilizando el control remoto.

Una vez dentro de los ajustes, se debe ingresar al apartado de Imagen, Pantalla o Modo de imagen. Allí aparecen diferentes perfiles, como Estándar, Cine, Dinámico, Juegos o Deportes. Solo hay que seleccionar la opción Modo Fútbol o Modo Deportes, si está disponible, para que el equipo aplique automáticamente la configuración recomendada para ver partidos con una mejor calidad visual y sonora.

Cómo reducir el delay o retraso al ver los partidos de fútbol en un Smart TV

Además de mejorar la calidad de imagen, también es posible tomar algunas medidas para reducir el retraso con el que llegan las transmisiones deportivas. Aunque ningún método elimina por completo el delay en las plataformas de streaming, sí puede disminuir varios segundos de diferencia respecto de la señal en vivo.

Para lograr una reproducción más rápida, se recomienda:

Conectar el Smart TV al router mediante un cable Ethernet.

Mantener actualizado el televisor y la aplicación de streaming.

Cerrar otros dispositivos que estén consumiendo internet.

Utilizar, cuando la plataforma lo permita, el modo de baja latencia o transmisión en vivo.

También conviene reproducir el partido directamente desde la aplicación instalada en el televisor, en lugar de enviar la imagen desde un celular o una computadora, ya que ese proceso suele agregar un retraso adicional.

Activarla permite mejorar la imagen, optimizar el sonido y reducir el desenfoque para disfrutar los partidos con una experiencia más fluida. (Fuente: Representación creada con IA)

Inteligencia artificial y nuevas funciones que mejoran la experiencia deportiva

Los fabricantes de televisores también incorporan tecnologías basadas en inteligencia artificial para optimizar las transmisiones deportivas. Estos sistemas son capaces de analizar el contenido en tiempo real y modificar automáticamente la configuración de la imagen y el sonido según lo que ocurre durante el partido.

Algunas marcas permiten que el televisor detecte de forma automática cuando se está reproduciendo un encuentro de fútbol y active el modo deportivo sin intervención del usuario.