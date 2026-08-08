Los huevos son un alimento rico en proteínas.

Los huevos son un alimento muy utilizado en la cocina y forman parte de numerosas preparaciones por su aporte de proteínas y nutrientes.

Sin embargo, la manera en que se almacenan puede influir en cuánto tiempo se mantienen en buenas condiciones y en la calidad que conservan al momento de utilizarlos.

Por eso, conocer cuál es el lugar más adecuado para guardarlos resulta clave, especialmente cuando se compran varias unidades y se busca prolongar su conservación.

¿Dónde hay que guardar los huevos para que se conserven mejor?

Para conservar los huevos correctamente, lo recomendable es guardarlos en la heladera, especialmente una vez comprados y durante todo el tiempo que permanezcan almacenados.

El huevo es uno de los productos más consumidos en el mundo. Shutterstock

En este aspecto, mantenerlos refrigerados ayuda a conservar su calidad y a reducir el crecimiento de microorganismos que pueden multiplicarse con mayor facilidad a temperaturas elevadas.

Una recomendación importante es mantenerlos dentro de su envase original y colocarlos en una zona interior de la heladera, donde la temperatura sea más estable. Asimismo, no es conveniente trasladarlos constantemente de un lugar frío a otro más cálido, ya que los cambios de temperatura pueden favorecer la condensación sobre la cáscara.

Cómo guardar los huevos correctamente en la heladera

Además de elegir un lugar fresco, la forma de almacenamiento también puede ayudar a conservarlos durante más tiempo. Para mantenerlos en buenas condiciones, conviene seguir algunas pautas sencillas:

Dejarlos en su envase original , en lugar de colocarlos sueltos.

Guardarlos en una zona interior de la heladera , donde la temperatura sea más constante.

Evitar la puerta de la heladera , ya que es el sector que suele experimentar mayores variaciones de temperatura.

No lavarlos antes de almacenarlos, salvo que vayan a utilizarse inmediatamente y siguiendo las recomendaciones correspondientes.

Mantenerlos alejados de alimentos con olores fuertes, ya que la cáscara puede permitir el paso de ciertos aromas.

Es importante evitar que los huevos se pongan en mal estado. Shutterstock

Qué pasa con las proteínas de los huevos

La refrigeración no elimina las proteínas del huevo ni modifica de manera significativa su valor nutricional por el simple hecho de mantenerlo almacenado en frío. Por el contrario, conservarlos correctamente permite mantener durante más tiempo sus características y calidad.

El huevo contiene proteínas de alto valor biológico, presentes tanto en la clara como en la yema. Para aprovecharlas en buenas condiciones, resulta fundamental prestar atención no solo al almacenamiento, sino también a la fecha de consumo y al estado de cada unidad antes de utilizarla.

Cómo saber si un huevo está en mal estado

Antes de incorporarlo a una preparación, conviene comprobar que el huevo mantenga un aspecto y olor normales. Si al romperlo presenta un olor desagradable o cambios evidentes en su apariencia, lo más prudente es descartarlo.