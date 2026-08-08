Las autoridades migratorias y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México subrayaron la relevancia de mantener actualizado el pasaporte y los datos biométricos asociados al documento.

Destacaron que tanto los ciudadanos mexicanos como los extranjeros residentes en el territorio que no hayan renovado su documentación podrían enfrentar restricciones para ingresar o salir del suelo mexicano.

Esta disposición tiene como objetivo reforzar la seguridad en las fronteras y asegurar que la identidad de cada viajero esté completamente respaldada por los sistemas digitales modernos. No se trata únicamente de la fecha de vencimiento, sino de la transición hacia el nuevo modelo de pasaporte electrónico que ya constituye el estándar oficial.

El país inicia una transformación histórica en su documento de viaje más importante. ChatGPT - creada con IA

¿Quiénes corren el riesgo de ser retenidos?

Es crucial comprender que las aerolíneas han recibido la directriz de denegar el abordaje a aquellos que no satisfacen estos criterios de seguridad, previniendo multas administrativas de alcance internacional.

La restricción no se aplica de forma general, pero afecta de manera directa a un grupo específico de personas. Según los lineamientos recientes, los viajeros que se encontrarán imposibilitados para transitar son aquellos que:

Posean un pasaporte con daños visibles o falta de hojas.

No hayan realizado la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses al momento de intentar cruzar la frontera.

Recomendaciones para viajar

Para no formar parte de la estadística de pasajeros varados en el aeropuerto, la recomendación oficial es revisar el estado físico y legal del pasaporte con al menos tres meses de anticipación a cualquier viaje. Si su documento fue emitido hace varios años y no cuenta con el chip electrónico visible en la portada, es momento de agendar una cita.

El proceso de renovación requiere la validación de la CURP certificada y el pago de derechos correspondiente, que varía según la vigencia solicitada (3, 6 o 10 años). Recuerde que sin la validación biométrica actualizada, los sistemas de control automatizado en aeropuertos como el AICM o el de Cancún rechazarán su acceso, obligándolo a pasar por una revisión manual que podría derivar en la pérdida de su vuelo.