Un dispositivo que se conecta al puerto HDMI permite transformar un televisor convencional en un Smart TV con acceso a Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video y otras plataformas

Un televisor antiguo no necesariamente debe ser reemplazado para acceder a las principales plataformas de streaming. Con un dispositivo conectado al puerto HDMI, es posible sumar funciones inteligentes y disfrutar de aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney+ y otros servicios digitales.

La alternativa está pensada para quienes tienen una pantalla que todavía funciona correctamente, pero quedó limitada frente a los nuevos televisores inteligentes. Con una inversión menor, el equipo puede incorporar un sistema moderno de navegación y nuevas herramientas de entretenimiento.

Uno de los dispositivos más utilizados para lograr esta transformación es el Chromecast con Google TV 4K, un pequeño aparato que permite acceder a contenidos digitales y darle nuevas funciones a televisores que cuentan con una entrada HDMI.

El dispositivo HDMI que transforma un televisor común en un Smart TV

El Chromecast con Google TV 4K permite convertir un televisor tradicional en un equipo inteligente al conectarse directamente al puerto HDMI. Una vez instalado, ofrece una interfaz similar a la de los Smart TV actuales y permite acceder a distintas aplicaciones de entretenimiento.

El dispositivo es compatible con plataformas como Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video y otros servicios de streaming. De esta manera, una pantalla que no tenía funciones inteligentes puede incorporar un sistema operativo actualizado sin necesidad de comprar un nuevo televisor.

Cómo funciona el Chromecast con Google TV 4K y qué características tiene

El Chromecast con Google TV 4K está diseñado para reproducir contenido con resolución 4K, siempre que el televisor sea compatible con esa calidad de imagen. Incluso en pantallas con menor resolución, permite utilizar las herramientas inteligentes del sistema Google TV y acceder a las principales aplicaciones.

Entre sus características técnicas cuenta con 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno, además de conexión WiFi de 2,4 GHz y 5 GHz. Estas especificaciones permiten instalar aplicaciones y mantener una reproducción estable de películas, series y videos online.

El nuevo HDMI 2.2 permitirá resoluciones de hasta 16K. Shutterstock

Las funciones que ofrece el Chromecast para mejorar la experiencia audiovisual

Una de las principales ventajas del Chromecast con Google TV 4K es que incorpora herramientas pensadas para mejorar el uso diario del televisor. Su control remoto incluye comandos de voz mediante Google Assistant, una función que permite buscar contenido, abrir aplicaciones y controlar dispositivos compatibles del hogar.

En el apartado de sonido, el equipo ofrece compatibilidad con Dolby Audio, una tecnología que mejora la reproducción del audio y genera una experiencia más envolvente al mirar películas, series o conciertos. Además, su diseño compacto permite transportarlo fácilmente y utilizarlo en diferentes pantallas.

Cuánto cuesta el Chromecast con Google TV 4K y dónde conseguirlo

El Chromecast con Google TV 4K aparece como una alternativa para quienes buscan actualizar su televisor sin realizar una compra de mayor costo. En plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre Colombia, el dispositivo tiene un precio cercano a los $319.298, aunque puede variar según la disponibilidad y las promociones.

Su valor depende también de las características que ofrece frente a otras opciones del mercado, ya que permite sumar acceso a streaming, control por voz y un sistema inteligente completo en televisores que solo cuentan con entrada HDMI.

Cómo conectar el Chromecast al puerto HDMI del televisor paso a paso

La instalación del Chromecast con Google TV 4K es un proceso sencillo que puede realizar cualquier usuario. Primero se debe conectar el dispositivo al puerto HDMI disponible del televisor y luego enchufar el cable de alimentación a una toma eléctrica o a un puerto USB que tenga la potencia necesaria.

Después de encender la pantalla, hay que seleccionar la entrada HDMI correspondiente con el control remoto del televisor. El sistema mostrará las instrucciones para conectar el dispositivo a la red WiFi, configurar la cuenta de Google y completar la puesta en marcha.

Una vez finalizada la configuración, el televisor estará listo para utilizar aplicaciones de streaming, reproducir contenido en alta definición y aprovechar las funciones inteligentes de Google TV. Así, una pantalla antigua puede adquirir características similares a las de un Smart TV moderno sin necesidad de reemplazarla.