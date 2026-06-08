La adquisición de un nuevo Smart TV implica la selección del tamaño perfecto para cada espacio en el hogar. Es fundamental conocer con exactitud la cantidad de pulgadas que debe poseer el televisor para mejorar la experiencia visual, optimizando la calidad de imagen y evitando posibles incomodidades.

Por esta razón, se vuelve importante mencionar que existen fórmulas prácticas que facilitan el cálculo de la cantidad de pulgadas recomendadas en diferentes situaciones. Adicionalmente, es relevante considerar factores como la iluminación, la altura de instalación y la disposición del mobiliario, que impactan en la elección del televisor más adecuado.

A continuación, se detallan los aspectos que se deben tener en cuenta para lograr la configuración óptima de un Smart TV en cada ambiente.

El tamaño ideal de tu televisor: cómo calcular cuántas pulgadas que debe tener un nuevo Smart TV (foto: archivo).

Cómo determinar cuántas pulgadas tiene un Smart TV

A fin de determinar cuál es la medida ideal, se recomienda seguir estos pasos:

Medir la distancia entre el punto donde se instalará el Smart TV y el asiento principal desde donde se observará.

entre el punto donde se instalará el Smart TV y el asiento principal desde donde se observará. Convertir la distancia a pulgadas , considerando que 1 metro equivale a 39,37 pulgadas.

, considerando que 1 metro equivale a 39,37 pulgadas. Dividir la distancia por dos para obtener el tamaño de pantalla recomendado.

Cuando se selecciona un televisor, es fundamental que el tamaño de la pantalla se ajuste al espacio disponible.

Guía de tamaño de Smart TV: cómo elegir según la distancia de visualización:

Si la distancia es de 3 metros (118 pulgadas), un Smart TV de 59 pulgadas representa una opción adecuada.

(118 pulgadas), un Smart TV de representa una opción adecuada. Para una distancia de 2 metros (aproximadamente 79 pulgadas), se recomienda que el artefacto cuente con una diagonal de 40 pulgadas .

(aproximadamente 79 pulgadas), se recomienda que el artefacto cuente con una diagonal de . Este procedimiento permite garantizar que la pantalla se integre de manera adecuada al entorno, previniendo una visualización forzada o una experiencia escasa en inmersión.

El tamaño perfecto de tu televisor: cómo determinar cuántas pulgadas debe tener un nuevo Smart TV (foto: archivo)

Televisores: criterios que afectan la comodidad y calidad de imagen

El tamaño de la pantalla no es el único criterio a evaluar. Otros elementos pueden afectar la comodidad y la calidad de imagen del televisor:

Altura de instalación: el centro de la pantalla debe alinearse con el nivel de los ojos cuando se esté sentado. Ubicarla demasiado alta puede generar molestias cervicales.

el centro de la pantalla debe alinearse con el nivel de los ojos cuando se esté sentado. Ubicarla demasiado alta puede generar molestias cervicales. Iluminación del espacio: la luz natural o artificial puede generar reflejos que perjudiquen la visibilidad. Es recomendable colocar cortinas o persianas para controlar la incidencia lumínica.

Estética y distribución del ambiente: la posición del Smart TV debe integrarse con el diseño del espacio, sin interrumpir la circulación ni desentonar con el mobiliario.

Programa de recambio de televisores en 2026

El fabricante Samsung ha implementado un Plan Canje de televisores, que se puede realizar de manera online, lo cual permite a los usuarios acceder a descuentos y a posibilidades de pago favorables.

Dicha iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de la compañía para adaptarse a las nuevas tecnologías y mejorar la satisfacción de sus clientes. Esto se traduce en una propuesta competitiva en el mercado de dispositivos electrónicos.

Este programa contribuye a fomentar la renovación de equipos antiguos y a promover el uso de la tecnología más avanzada, asegurando que los consumidores se beneficien de una experiencia de compra más eficiente.

Consejos para elegir el tamaño ideal de tu Smart TV

Elegí el modelo de Smart TV: seleccionar el televisor que se quiere comprar e indicar el equipo usado que se va a entregar como parte de pago.

Declaración del estado del televisor usado: hay que informar las condiciones de funcionamiento de tu televisor actual.

Completar la compra: finalizar el pago de tu nuevo Smart TV a través de los medios disponibles.

Entrega del televisor usado: una vez recibido el nuevo equipo, un representante de Samsung se comunicará con vos para coordinar la entrega del televisor que entregaste como parte de pago.

Ingresar a la tienda online de Samsung Argentina

Comprar un Smart TV requiere considerar la resolución. Un televisor 4K ofrece una imagen más nítida, ideal para pantallas grandes y para disfrutar de contenido en alta definición. Investigar sobre marcas y modelos puede ofrecer ventajas en calidad y soporte. A menudo, las revisiones en línea ayudan a elegir el televisor que mejor se adapta a las necesidades del usuario.