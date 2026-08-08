Colgar una cinta amarilla en el picaporte de la puerta de tu casa: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Cambiar de línea o de compañía telefónica es una situación frecuente, pero muchos usuarios se preguntan qué ocurre con su cuenta de Mercado Pago cuando modifican el número de teléfono asociado al perfil .

El número de teléfono en Mercado Pago cumple un rol clave porque puede utilizarse para verificar la identidad al iniciar sesión o confirmar determinadas operaciones. Por eso, la plataforma recomienda modificarlo apenas se cambia de celular o de línea.

Cómo cambiar el número de teléfono en Mercado Pago paso a paso

Actualizar el número es un trámite que se realiza desde la configuración de la cuenta y solo lleva unos minutos.

Actualizar el número es un trámite que se realiza desde la configuración de la cuenta y solo lleva unos minutos. (Fuente: Archivo)

Para hacerlo, seguí estos pasos:

Ingresá a Perfil. Seleccioná Seguridad. Entrá en Métodos de verificación. Elegí Teléfono y luego Modificar. Validá el nuevo número siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

Una vez finalizado el proceso, el nuevo teléfono quedará asociado tanto a Mercado Pago como a Mercado Libre, ya que ambas plataformas comparten esa información de contacto.

Qué pasa con la cuenta de Mercado Pago si cambiás el número de celular

La buena noticia es que el cambio no afecta el dinero disponible ni el acceso a la cuenta , aunque sí es importante actualizar la información para evitar inconvenientes.

El único cambio es la actualización del número de contacto que se utiliza para el perfil y para algunos procesos de verificación de identidad.

Por ese motivo, si dejaste de usar tu antiguo número, es recomendable actualizarlo cuanto antes para evitar problemas al momento de ingresar a la cuenta o autorizar una operación importante.

Qué métodos de verificación puede pedir Mercado Pago para confirmar tu identidad

Durante el cambio de número, Mercado Pago puede solicitar una validación adicional para comprobar que quien realiza la modificación es el titular de la cuenta.

Entre los métodos de verificación que pueden aparecer se encuentran:

Reconocimiento facial mediante la cámara del dispositivo.

Código enviado por SMS al número registrado.

Código enviado por WhatsApp .

Código enviado por correo electrónico.

Contraseña de la cuenta .

Código QR para escanear desde la aplicación de Mercado Pago.

Google Authenticator , si está configurado.

Llave de acceso (Passkey), en los dispositivos compatibles.

Si no es posible completar el método que aparece en primer lugar, la plataforma puede ofrecer alternativas como “Verificar de otra forma” o “Usar otro método”, siempre que haya otras opciones de seguridad previamente configuradas en la cuenta.