El SMN emitió una alerta para la provincia del sur por el ingreso de un fuerte temporal.

En esta noticia <b>Qué pasará con el tiempo en el AMBA durante el viernes 28</b>

El frente frío que avanza sobre la región patagónica impactará de lleno en la provincia de Tierra del Fuego durante la jornada de este viernes 28 de agosto.

Las condiciones meteorológicas registrarán un marcado deterioro hacia la segunda mitad del día, combinando precipitaciones de variada intensidad, descenso térmico y ráfagas de viento que podrían alcanzar valores de hasta 90 km/h en zonas expuestas.

Cómo estará el tiempo el viernes 28 en Ushuaia y la región

La jornada del viernes comenzará en la capital fueguina con cielo cubierto e intervalos de nubosidad, pero mostrará un cambio drástico en las condiciones atmosféricas a medida que avance el día.

Para la mañana se aguarda una mínima de -2 °C con viento leve del sector sudoeste. Hacia la tarde, la temperatura ascenderá hasta una máxima de 4 °C y la probabilidad de precipitaciones se elevará hasta el 40%. Durante el turno noche, el ingreso del aire frío provocará un evento combinado de lluvia y nevadas débiles con marcas térmicas en torno a los 2 °C.

Llega un fuerte diluvio este viernes 28 de agosto: Tierra del Fuego tendrá lluvias intensas y ráfagas de viento de hasta 90 km/h Fuente: Shutterstock Shutterstock

Ráfagas e intensidad del viento en la provincia

El factor eólico será determinante en el desarrollo del temporal de este viernes, afectando tanto la circulación urbana como la operatividad en las rutas fueguinas.

Dirección e intensidad inicial: Durante la mañana el viento soplará desde el sector sudoeste a velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Rotación y aceleración: Hacia la tarde y la noche, la circulación cambiará al sector oeste y noroeste, incrementando su intensidad sostenida a rangos de entre 13 y 22 km/h.

Ráfagas máximas: Las alertas locales señalan que en áreas costeras y zonas altas las ráfagas asociadas al frente inestable podrían alcanzar picos de entre 70 km/h y 90 km/h de forma puntual.

Tendencia para el fin de semana en el extremo sur

Tras el paso del sistema frontal inestable durante la noche del viernes, el tiempo tenderá a estabilizarse progresivamente a lo largo del fin de semana en la capital fueguina.

Para el sábado 29 y el domingo 30 de agosto se espera una disminución drástica en la probabilidad de precipitaciones (0% a 10%), con cielos parcialmente nublados y valores térmicos que se mantendrán entre los -2 °C de mínima y los 5 °C de máxima.

Sin embargo, hacia la semana entrante se prevé un nuevo incremento paulatino de los vientos, con ráfagas que volverán a superar los 50 km/h a partir del lunes.

Qué pasará con el tiempo en el AMBA durante el viernes 28

A diferencia del escenario extremo que se registrará en el extremo sur del país, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará un viernes 28 de agosto con tiempo más estable pero típicamente invernal.

Se esperan cielos parcialmente nublados, vientos moderados del sector este y marcas térmicas frescas, sin probabilidades de precipitaciones ni ráfagas de peligro para la región central.