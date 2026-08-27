Se aproxima la tormenta del año este jueves 27 y viernes 28 de agosto.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que Colombia tendrá cambios importantes en las condiciones meteorológicas durante los próximos días, con lluvias de variada intensidad en amplios sectores del territorio nacional.

Para este jueves 27 de agosto, las precipitaciones continuarán concentradas principalmente en el occidente y noroccidente del país, mientras que para el viernes 28 se espera un nuevo incremento de las lluvias. El avance de las ondas tropicales 40 y 41 será uno de los factores que favorecerá este comportamiento.

Estas son las zonas donde se esperan las lluvias más fuertes este jueves

Durante este jueves, los mayores acumulados de precipitación se concentrarán sobre el océano Pacífico, el litoral de Chocó y diferentes sectores del occidente y norte de la región Andina.

Las lluvias también podrían presentarse de manera dispersa en algunos sectores de la región Caribe y del norte de la región Andina. En contraste, en la Orinoquía y la Amazonía predominará el tiempo seco, aunque no se descartan precipitaciones ligeras y aisladas.

Entre las zonas con mayor presencia de lluvias se encuentran:

Chocó.

Occidente y norte de Antioquia.

Sectores del Valle del Cauca.

Áreas del litoral Pacífico.

Sectores del norte de la región Andina.

Algunas zonas del Caribe.

Las condiciones climáticas que se esperan este jueves 27 de agosto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En las regiones afectadas por el terremoto también continuarán las lluvias fuertes, especialmente en Chocó y en el centro y occidente del Valle del Cauca. En Caldas, Risaralda y Quindío se prevé una disminución de las precipitaciones.

El viernes aumentarán nuevamente las lluvias por el avance de otra onda tropical

Para el cierre de la semana, el Ideam prevé un nuevo incremento de las precipitaciones en el occidente y noroccidente de Colombia, principalmente sobre el Pacífico, Chocó, sectores de Antioquia, Córdoba y el norte de la región Andina.

Este cambio estará relacionado, entre otros factores, con el avance de la onda tropical No. 41, que podría aproximarse al Caribe oriental y favorecer un aumento de las lluvias en La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Chocó y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La onda tropical No. 40 también ha favorecido el aumento de la nubosidad, las precipitaciones y la actividad eléctrica en sectores del norte y occidente del país.

También habrá vientos fuertes y cambios de temperatura

Las condiciones meteorológicas no estarán relacionadas únicamente con las lluvias. En el occidente del mar Caribe se esperan vientos de hasta 37 km/h y oleaje de hasta tres metros. Además, se mantiene la posibilidad de vientos fuertes en La Guajira y en los piedemontes Llanero y Amazónico.

En cuanto a las temperaturas, se prevén registros máximos elevados en sectores de la región Caribe, el valle del río Magdalena y algunas zonas de la Orinoquía. El índice de calor permanecerá en niveles de alerta en sectores del Caribe, el valle del Magdalena y el norte y oriente de la Orinoquía.

Por otra parte, para este jueves 27 de agosto podrían presentarse descensos de temperatura durante la madrugada en sectores de Boyacá y Cundinamarca.

En Bogotá se espera cielo parcialmente nublado, con lluvias dispersas principalmente hacia el oriente de la ciudad. La temperatura mínima estará cerca de los 10 °C, mientras que la máxima oscilará entre 18 °C y 20 °C, acompañada de vientos fuertes característicos de esta época.

¿Qué recomienda el Ideam ante las lluvias y tormentas?

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, se recomienda:

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

El Ideam también mantiene especial atención sobre las alertas por movimientos en masa en el piedemonte Llanero, el litoral Pacífico y el norte de la región Andina, particularmente en Antioquia, Santander y Chocó.

Asimismo, las alertas por incendios de cobertura vegetal continúan concentrándose especialmente en Tolima, mientras que Cundinamarca, Nariño, Cauca, La Guajira y Norte de Santander también requieren seguimiento por la persistencia de alertas en diferentes niveles.