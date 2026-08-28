Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 27 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 4223 - Cocinero

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 27 de agosto

1° 4223 11° 6683 2° 1851 12° 3059 3° 3544 13° 1654 4° 8482 14° 4861 5° 2185 15° 0021 6° 6657 16° 7585 7° 9714 17° 9532 8° 5823 18° 6537 9° 2144 19° 1604 10° 3412 20° 1959

¿Qué significa soñar con Cocinero?

Soñar con el Cocinero simboliza creatividad, cuidado y la capacidad de transformar experiencias en algo nutritivo o útil.

Puede indicar que estás preparando un proyecto u ordenando recursos; si el Cocinero aparece caótico, refleja estrés o falta de control.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.