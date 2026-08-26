El clima comenzará a cambiar sobre buena parte del centro del país durante las próximas horas.

El clima comenzará a cambiar sobre buena parte del centro del país durante las próximas horas. Un frente frío avanzará durante el miércoles y jueves, con lluvias y tormentas que podrían afectar a distintas provincias, entre ellas Entre Ríos.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, la mayor actividad eléctrica se concentrará sobre distintos sectores de Entre Ríos , especialmente durante la madrugada y la jornada del jueves . El escenario también contempla precipitaciones sobre Buenos Aires, Córdoba y la región del Litoral.

Entre Ríos se prepara para un cambio de tiempo durante el jueves

El frente que avanza sobre el centro argentino irá ganando fuerza a medida que avance la semana. El sistema podría generar precipitaciones sobre Buenos Aires, Entre Ríos y otros sectores de la región central.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, la mayor actividad eléctrica se concentrará sobre distintos sectores de Entre Ríos, especialmente durante la madrugada y la jornada del jueves. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

Para este miércoles, Paraná tendrá una jornada sin lluvias previstas, aunque con abundante nubosidad. La temperatura comenzará cerca de los 12 grados y alcanzará los 23 durante la tarde.

El cambio llegará después. Para el jueves, el pronóstico anticipa una mínima de 14 grados y una máxima de 22, junto con una mayor posibilidad de precipitaciones y tormentas.

La actividad eléctrica podría intensificarse durante la madrugada

Las proyecciones meteorológicas ubican uno de los momentos de mayor atención durante la madrugada del jueves. En ese período, podrían desarrollarse tormentas eléctricas aisladas en distintos puntos del centro del país.

Entre Ríos aparece como una de las áreas donde podría concentrarse una mayor cantidad de actividad eléctrica . El sector sur, centro y sudeste de la provincia se encuentran entre las zonas señaladas por los modelos.

En Paraná, el SMN contempla probabilidades de lluvia de entre 10% y 40% durante el jueves, con condiciones de tormenta durante la mañana y la tarde y posibilidad de precipitaciones hacia la noche.

Qué puede pasar en Entre Ríos después del frente

La inestabilidad no necesariamente terminaría el jueves. Durante las primeras horas del viernes, el foco de las tormentas podría desplazarse hacia el centro y norte entrerriano, mientras otro sector del sistema afectaría áreas cercanas de Corrientes.

El escenario previsto para el fin de semana también mantiene bajo seguimiento al este de Entre Ríos. Allí podrían registrarse nuevas precipitaciones, aunque la intensidad y distribución definitiva dependerán de cómo evolucione el sistema.

Para Paraná, en cambio, el viernes se perfila mucho más estable: se esperan temperaturas de entre 11 y 21 grados y una baja probabilidad de lluvias durante la madrugada y la mañana, con condiciones secas durante el resto de la jornada.