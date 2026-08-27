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El pronóstico del tiempo en Colombia para este jueves 27 y viernes 28 de agosto anticipa un nuevo aumento de las precipitaciones en distintas zonas del territorio nacional. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el occidente y noroccidente del país concentrarán buena parte de las lluvias, con especial atención en el Pacífico, Chocó, Antioquia y sectores del norte de la región Andina.

El panorama también contempla cambios en las condiciones atmosféricas de cara al cierre de la semana, mientras una nueva onda tropical avanza hacia el Caribe. Por eso, quienes tengan desplazamientos programados deberán estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y a las posibles alertas de las autoridades.

¿Cómo estará el clima en Colombia este jueves 27 de agosto?

Para el jueves 27 de agosto, el Ideam prevé que las precipitaciones continúen concentradas principalmente en el occidente y noroccidente de Colombia. Los mayores acumulados se esperan sobre el océano Pacífico, parte del litoral de Chocó y sectores del occidente y norte de la región Andina .

También se esperan lluvias dispersas en sectores del Caribe y del norte de la región Andina, siguiendo el comportamiento registrado durante los días anteriores.

En contraste, para la Orinoquía y la Amazonía predominarían condiciones secas, aunque no se descartan precipitaciones ligeras y aisladas.

Uno de los datos más relevantes para quienes viven en el centro del país es que el Ideam contempla descensos de temperatura durante la madrugada del jueves en Boyacá y Cundinamarca.

¿Qué pasará con las lluvias el viernes 28 de agosto?

El panorama cambia nuevamente el viernes 28 de agosto, cuando se espera un nuevo incremento de las precipitaciones en el occidente y noroccidente del territorio nacional.

Según el Ideam, las lluvias estarán enfocadas especialmente en el Pacífico, Chocó y sectores de Antioquia, Córdoba y el norte de la región Andina. En el oriente y sur del país podrían presentarse lluvias dispersas, principalmente de intensidad ligera a moderada.

En la región Caribe también se pronostican precipitaciones aisladas, con mayor frecuencia hacia el occidente y sectores cercanos a la costa.

¿Por qué aumentarán las lluvias en Colombia el viernes?

El incremento de las precipitaciones estará relacionado, entre otros factores, con el avance de la onda tropical No. 41, que podría aproximarse al Caribe oriental hacia el final de la semana.

El Ideam señala que este sistema podría favorecer un nuevo aumento de las lluvias especialmente en La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Chocó y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Este fenómeno se suma a la presencia de la onda tropical No. 40, que durante la semana favorecerá el aumento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica en sectores del norte y occidente del país.

¿Qué regiones de Colombia tendrán más lluvias el 28 de agosto?

El occidente y noroccidente de Colombia serán las zonas que concentrarán la mayor actividad de lluvias al finalizar la semana.

El Ideam destaca principalmente el Pacífico, Chocó, Antioquia, Córdoba y el norte de la región Andina. En otras zonas del país las precipitaciones serían más dispersas y, en general, de intensidad ligera a moderada.

El organismo meteorológico ya había anticipado desde el inicio de la semana que para el viernes se produciría un nuevo incremento de las lluvias en el occidente y noroccidente del país.