Este jueves, 27 de agosto de 2026, la cotización deldólar llegó a 3161.18 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,17%.

En el mercado del Dólar, la cotización subió 4.05% en la última semana pero acumula una caída de 16.92% en el último año, lo que sugiere volatilidad reciente dentro de una tendencia bajista anual.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el dólar inició de forma irregular con retrocesos tempranos, pero encadenó subidas sostenidas al final, cerrando con saldo positivo y una clara tendencia alcista.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 16.13%, superando la volatilidad anual del 13.81%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras cinco días consecutivos de aumento. Esto sugiere que el mercado tiene confianza en la estabilidad económica, lo que podría impulsar aún más la demanda de la moneda.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, a una tasa de 3161.1799 pesos colombianos por unidad, es de 316,117.99 pesos; 200 dólares cuestan 632,235.98 pesos y 500 dólares cuestan 1,580,589.95 pesos.