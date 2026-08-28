En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este jueves, 27 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5801 (Agua).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 27 de agosto

1° 5801 11° 0279 2° 0764 12° 8486 3° 5615 13° 6631 4° 0764 14° 1280 5° 3517 15° 7235 6° 3164 16° 9727 7° 5929 17° 0424 8° 4290 18° 4748 9° 9129 19° 3483 10° 5628 20° 7166

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua suele reflejar tus emociones y tu estado interno. El agua clara indica calma, limpieza y renovación; sugiere claridad mental o un proceso de sanación.

Si el agua está turbia, agitada o te inunda, puede señalar ansiedad, conflictos o cambios desbordantes. También invita a poner límites y a atender asuntos emocionales que has evitado.