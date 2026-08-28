En esta noticia ¿Qué significa soñar con el miedo?

Durante este jueves, 27 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 27 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4490 - El Miedo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 27 de agosto

1° 4490 11° 7911 2° 1833 12° 3470 3° 3021 13° 0746 4° 2728 14° 3453 5° 3724 15° 9133 6° 4987 16° 9701 7° 9031 17° 8826 8° 6471 18° 0518 9° 3602 19° 5923 10° 6681 20° 6675

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo refleja ansiedad e inseguridades activas. Señala algo que evitas y que tu mente quiere que atiendas.

También puede ser una alarma ante riesgos reales o límites vulnerados. Enfrentar la causa reduce el sueño y recupera calma.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.