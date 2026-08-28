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Durante este jueves, 27 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 27 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4490 - El Miedo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 27 de agosto

 1°4490 11°7911
 1833  12°3470
 3°3021 13°0746 
 2728  14°3453 
 3724  15°9133 
 6°4987  16°9701
 9031  17°8826 
 6471  18°0518 
 3602  19°5923 
 10°6681 20°6675 

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¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo refleja ansiedad e inseguridades activas. Señala algo que evitas y que tu mente quiere que atiendas.

También puede ser una alarma ante riesgos reales o límites vulnerados. Enfrentar la causa reduce el sueño y recupera calma.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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