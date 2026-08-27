El Servicio Meteorológico Nacional informó que se aproxima un frente de tormentas que permanecerá por al menos 48 horas y que traerá ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica constante.

Las tormentas se darán en Posadas, la capital de Misiones, y se presentarán durante el sábado 29 y domingo 30 de agosto , con la posibilidad de extenderse hacia el lunes 31.

Qué fenómenos habrá durante el temporal

El fenómeno meteorológico afectará a parte del litoral argentino y traerá un marcado descenso en las temperaturas para la capital misionera.

Por su parte, las lluvias abundantes también podrían generar inundaciones en las zonas cercanas a los cauces de los ríos que atraviesan a Posadas.

Las lluvias permanecerán por 48 horas. Shutterstock / Composición Canva

En tanto, se esperan por tormentas fuertes, lluvias abundantes en cortos períodos y una importante acumulación de agua. Además, no se descarta la presencia de intensas ráfagas de viento, caída de granizo y tormenta eléctrica .

Recomendaciones ante el temporal

Cuando se presentan este tipo de condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tener en cuenta las siguientes precauciones: