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El Servicio Meteorológico Nacional informó que se aproxima un frente de tormentas que permanecerá por al menos 48 horas y que traerá ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica constante.

Las tormentas se darán en Posadas, la capital de Misiones, y se presentarán durante el sábado 29 y domingo 30 de agosto, con la posibilidad de extenderse hacia el lunes 31.

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Qué fenómenos habrá durante el temporal

El fenómeno meteorológico afectará a parte del litoral argentino y traerá un marcado descenso en las temperaturas para la capital misionera.

Por su parte, las lluvias abundantes también podrían generar inundaciones en las zonas cercanas a los cauces de los ríos que atraviesan a Posadas.

Las lluvias permanecerán por 48 horas.
Las lluvias permanecerán por 48 horas.Shutterstock / Composición Canva

En tanto, se esperan por tormentas fuertes, lluvias abundantes en cortos períodos y una importante acumulación de agua. Además, no se descarta la presencia de intensas ráfagas de viento, caída de granizo y tormenta eléctrica.

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Recomendaciones ante el temporal

Cuando se presentan este tipo de condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tener en cuenta las siguientes precauciones:

  • Evitar circular durante los momentos de mayor intensidad.
  • Mantenerse alejados de árboles, carteles y estructuras que puedan caer.
  • Retirar o asegurar objetos que estén en balcones, patios y terrazas.
  • No intentar atravesar calles inundadas o anegadas.
  • Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de ingreso de agua.
  • Tener a mano linterna, documentos y teléfonos de emergencia.
  • Consultar periódicamente las actualizaciones oficiales del pronóstico.