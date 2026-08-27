Durante el cierre de mercados de este jueves, 27 de agosto de 2026, el dólar alcanzó los MXN 16.96, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.03% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17 pesos y un mínimo de 16.95 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar apenas varió (0.04%), mientras que en el último año descendió -8.18%, señalando una tendencia bajista a largo plazo.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en 10 días, el dólar registró 7 alzas y 3 bajas: inicio mixto y cierre con cuatro alzas seguidas, dejando un sesgo claramente alcista.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar es del 2.33%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.33%, indicando que su comportamiento en el último año ha sido mucho más estable.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva con un incremento en su valor durante los últimos cuatro días. Esta racha alcista se ha observado de manera consistente, lo que indica un creciente interés por la moneda en el mercado.

En comparación con semanas anteriores, la tendencia refleja un fortalecimiento del Dólar frente a otras monedas. Esto puede estar relacionado con factores económicos que están impulsando su demanda.

El análisis sugiere que, si esta tendencia continúa, podríamos ver un mayor fortalecimiento del Dólar en el futuro cercano.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.