Se viene un diluvio histórico de 24 horas este jueves 27: fuertes tormentas, lluvias intensas y ráfagas de viento en Entre Ríos. (Imagen creada por IA)

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó condiciones de tiempo inestable para el sur de la provincia de Entre Ríos durante este jueves 27 de agosto.

Según el informe oficial, la región permanece bajo alerta amarilla por tormentas hasta la tarde inclusive, con probabilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Los acumulados de precipitación previstos oscilan entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse valores superiores de manera puntual.

La advertencia alcanza a distintos departamentos del sur entrerriano y mantiene en alerta a vecinos, productores y conductores ante el posible impacto de los fenómenos meteorológicos.

Cómo estará el clima en Entre Ríos, según el Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las áreas más afectadas serán los departamentos de:

Colón.

Gualeguaychú.

Islas del Ibicuy.

Tala.

Uruguay.

En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Se viene un diluvio histórico de 24 horas este jueves 27: fuertes tormentas, lluvias intensas con acumulados de 50 mm, y ráfagas de viento en Entre Ríos Foco Uy

Los principales fenómenos asociados serán abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento que podrían superar los valores habituales para la región, fuerte actividad eléctrica y posible caída de granizo aislado. Los acumulados de lluvia previstos se ubican entre 30 y 50 milímetros durante la jornada.

Se recomienda seguir los informes oficiales debido a que el clima puede presentar cambios rápidos durante eventos convectivos de estas características.

Recomendaciones del SMN ante la alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional aconseja tomar medidas preventivas mientras se mantenga vigente la alerta amarilla:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas fuertes.

No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad debido al riesgo de caída.

Mantenerse alejado de ríos, arroyos y zonas que puedan inundarse rápidamente.

Asegurar elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, documentos, teléfono celular y cargador.

Permanecer informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Qué significa una alerta amarilla del SMN

Una alerta amarilla indica la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y daños puntuales. Si bien no representan un riesgo extremo para toda la población, pueden afectar actividades cotidianas y ocasionar complicaciones temporales.

Por este motivo, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales y adoptar medidas de prevención, especialmente en las zonas donde se esperan lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizo y ráfagas de viento.

En síntesis, el sur de Entre Ríos atravesará una jornada de clima adverso con tormentas fuertes y acumulados de lluvia significativos. Ante este escenario, la mejor herramienta para mantenerse informado es seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y extremar las precauciones durante todo el jueves.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera:

Jueves 27 : máxima 18°C, mínima de 12°C con lluvias durante la tarde y parcialmente nublado durante la noche.

Viernes 28 : máxima 17°C, mínima de 10°C con cielo parcialmente nublado durante la mañana y tarde, y ligeramente nublado durante la noche.

Sábado 29: máxima 18°C, mínima de 12°C con cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Las condiciones meteorológicas en la Ciudad de Buenos Aires dependerán del desplazamiento del sistema de inestabilidad que afecta a diferentes sectores de Argentina.

Por este motivo, resulta importante consultar las actualizaciones del pronóstico emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional antes de realizar actividades al aire libre.