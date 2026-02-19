El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel naranja por la presencia de fuertes y severas tormentas que estarán acompañadas por una fuerte presencia de actividad eléctrica. Según detalló el SMN, las tormentas se prolongarán por cinco días de manera consecutiva y serán de variada intensidad. Además, estarán acompañadas de ráfagas de viento de 90 km/h y caída de granizo. La provincia de Tucumán experimentará un fenómeno meteorológico un tanto inusual ya que habrá cinco días seguidos de lluvia permanente. El Servicio Meteorológico Nacional que se espera un acumulado de precipitaciones de entre 60 y 100mm. Asimismo, las tormentas comenzarán este jueves 19 y se mantendrán hasta el lunes 23 de febrero inclusive. Por su parte, se registrarán períodos de variada intensidad, fuertes corrientes de viento y tormentas eléctricas. En tanto, el SMN indicó que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“. En el informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional se detalló que le alerta meteorológica naranja por fuertes tormentas rige para este jueves 19 de febrero con posibilidad de extenderse hacía el viernes. De tal modo, las zonas que están bajo riesgo máximo son: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Zonas bajas de Chicligasta, Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, Zonas bajas de Lules, Zonas bajas de Monteros, Zonas bajas de Río Chico, Zonas bajas de Tafí Viejo, Valles de Santa María, Valles de Tafí del Valle. En las próximas horas habrá un frente de tormentas que afectará a las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Santiago del Estero. El Servicio Meteorológico Nacional precisó que en las provincias mencionadas rige una alerta meteorológica de nivel amarillo por lluvias, las cuales arribarán el día viernes 20 de febrero durante la madrugada. En tanto, las zonas afectadas serán: